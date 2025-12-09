Ο Τέρι Ροζίερ παρουσιάστηκε στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο μετά τη σύλληψή του και δήλωσε αθώος όσον αφορά τις κατηγορίες για παράνομο στοιχηματισμό.

Αντιμέτωπος με το νόμο και βαριές κατηγορίες βρίσκεται ο έμπειρος γκαρντ των Μαϊαμι Χιτ.

Όπως είναι γνωστό εδώ και καιρό, ο Τέρι Ροζίερ συνελήφθη πριν από ενάμιση μήνα στη Φλόριντα και τέθηκε υπό κράτηση για υποτιθέμενες παραβάσεις σχετικά με τζόγο και στοιχήματα. Βέβαια καταβλήθηκε ένα ποσό εγγύησης ύψους τριών εκατομμυρίων δολαρίων και είχε αφεθεί ελεύθερος.

Για πρώτη φορά από τότε που ασκήθηκαν οι κατηγορίες, ο Ροζίερ εμφανίστηκε στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο και δήλωσε αθώος για όλες τις κατηγορίες.

Οι ομοσπονδιακές αρχές υποστηρίζουν ότι ο Ροζίερ βοήθησε παίκτες στοιχημάτων να αποκομίσουν μεγάλα κέρδη σε «prop bets», συμπεριλαμβανομένης και μιας περίπτωσης όπου αποχώρησε μόνος του από αγώνα επικαλούμενος ανύπαρκτο τραυματισμό.

Νωρίτερα το ΝΒΑ είχε κάνει τη δική του έρευνα και είχε απαλλάξει τον Ροζίερ ωστόσο το FBI είχε... διαφορετική άποψη!