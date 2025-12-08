Βάγκνερ: Γλίτωσε τα χειρότερα, πόσο θα μείνει εκτός
Ο Φραντζ Βάγκνερ απέφυγε τα χειρότερα μετά τον τραυματισμό του στον αγώνα NBA των Ορλάντο Μάτζικ με τους Νιου Γιορκ Νικς.
Ο Γερμανός φόργουορντ υπέστη εν τέλει διάστρεμμα στο αριστερό πόδι και αναμένεται να μείνει εκτός παρκέ για 2 έως 4 εβδομάδες, με τη μαγνητική να δείχνει πως δεν υπάρχει σοβαρή βλάβη βάζοντας τέλος στην ανησυχία που είχε προκληθεί στις τάξεις της ομάδας.
Ο 24χρονος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα και αποχώρησε υποβασταζόμενος μετά από το άτσαλο πέσιμό του, ωστόσο σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια και το ESPN, τα αποτελέσματα των εξετάσεων ήταν τα καλύτερα δυνατά, επιβεβαιώνοντας πως πρόκειται για ένα απλό διάστρεμμα με την απουσία του να είναι προσωρινή από τα παρκέ.
Orlando Magic star Franz Wagner has sustained a high left ankle sprain, sources tell ESPN. Typically an injury like this has a timeframe of 2 to 4 weeks. Overall, tremendous results after MRI today showed no structural damage on his left leg. pic.twitter.com/4mECcVSxXM— Shams Charania (@ShamsCharania) December 8, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.