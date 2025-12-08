Ο Φραντζ Βάγκνερ υπέστη διάστρεμμα στο αριστερό πόδι, αλλά απέφυγε σοβαρό τραυματισμό και θα μείνει εκτός παρκέ 2-4 εβδομάδες.

Ο Φραντζ Βάγκνερ απέφυγε τα χειρότερα μετά τον τραυματισμό του στον αγώνα NBA των Ορλάντο Μάτζικ με τους Νιου Γιορκ Νικς.

Ο Γερμανός φόργουορντ υπέστη εν τέλει διάστρεμμα στο αριστερό πόδι και αναμένεται να μείνει εκτός παρκέ για 2 έως 4 εβδομάδες, με τη μαγνητική να δείχνει πως δεν υπάρχει σοβαρή βλάβη βάζοντας τέλος στην ανησυχία που είχε προκληθεί στις τάξεις της ομάδας.

Ο 24χρονος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα και αποχώρησε υποβασταζόμενος μετά από το άτσαλο πέσιμό του, ωστόσο σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια και το ESPN, τα αποτελέσματα των εξετάσεων ήταν τα καλύτερα δυνατά, επιβεβαιώνοντας πως πρόκειται για ένα απλό διάστρεμμα με την απουσία του να είναι προσωρινή από τα παρκέ.