Ο Ντόντσιτς έκανε το ΗΠΑ - Λιουμπλιάνα - ΗΠΑ σε 5 μέρες, επέστρεψε με triple-double και συγκίνησε: «Θα μου κάνουν τη ζωή κόλαση, αλλά...»

Ο Λούκα Ντόντσιτς αναφέρθηκε στις κόρες του στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη επί των Σίξερς.

Οι λιμνάνθρωποι επικράτησαν με 112-108 των Σίξερς και έτσι πήγαν στο 17-6, με τον Ντόντσιτς να κάνει triple double με 31 πόντους, 15 ριμπάουντ και 11 ασίστ. Ο Σλοβένος σταρ πλέον έχει και νέο μέλος στην οικογένεια του. Δύο κόρες πλέον ο Luka Magic. Ο Ντόντσιτς είχε όρεξη στη συνέντευξη Τύπου και αναφέρθηκε στην πολύ ξεχωριστή στιγμή. Mάλιστα ο Λούκα βρέθηκε στη Σλοβενία για τη γέννηση του δεύτερου παιδιού του και επέστρεψε στις ΗΠΑ, προλαβαίνοντας το παιχνίδι με τη Φιλαδέλφεια.

«Είναι το καλύτερο πράγμα στον κόσμο. Δύο κόρες, θα μου κάνουν τη ζωή κόλαση. Σίγουρα. Το ξέρω αυτό. Θα είμαι ο security τους αφότου αποσυρθώ. Πέρα από την πλάκα, είναι το καλύτερο πράγμα στον κόσμο. Είμαι απλώς ευλογημένος», ανέφερε.

Υποκλίθηκε και στον ΛεΜπρόν που πέρασε στη δεύτερη θέση στις νίκες στη regular season και κυνηγά τον Τζαμπάρ. «Ήταν εκπληκτικός, vintage Λεμπρόν. Χαίρομαι που ήταν εκεί για να προσφέρει. Φοβερό ματς ειδικά στην 4η περίοδο»