Οι ηγέτες έκαναν τη δουλειά για τους Λέικερς στην έδρα των Σίξερς. Οι λιμνάνθρωποι επικράτησαν με 112-108 και έτσι πήγαν στο 17-6, ρίχνοντας στο 13-10 την ομάδα της Φιλαδέλφεια.
Ο Λούκα δεν είχε πρόβλημα να κάνει άλλο ένα triple double με 31 πόντους, 15 ριμπάουντ και 11 ασίστ. Μεγάλο ματς και ο ΛεΜπρόν που τελείωσε την αναμέτρηση με 29 πόντους, 7 ριμπάουντ και 6 ασίστ. Μάλιστα πέτυχε κρίσιμα καλάθια στα τελευταία λεπτά για να υπογράψει το διπλό.
Από την πλευρά των ηττημένων για άλλη μια φορά κορυφαίος παίκτης ήταν ο Μάξεί που είχε 28 πόντους αλλά δεν γινόταν να σώσει την ομάδα του από την 10η ήττα της σεζόν στο ΝΒΑ.
