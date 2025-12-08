Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς ψάχνει την κορυφή σε άλλη μια ιδιαίτερη κατηγορία.

Οι λιμνάνθρωποι επικράτησαν με 112-108 των Σίξερς και έτσι πήγαν στο 17-6, ρίχνοντας στο 13-10 την ομάδα της Φιλαδέλφεια. Ο Λούκα δεν είχε πρόβλημα να κάνει άλλο ένα triple double με 31 πόντους, 15 ριμπάουντ και 11 ασίστ. Μεγάλο ματς και ο ΛεΜπρόν που τελείωσε την αναμέτρηση με 29 πόντους, 7 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Πάντως το ματς ήταν ιδιαίτερο για τον Βασιλιά που άφησε πίσω του έναν θρύλο και κυνηγά έναν άλλον για την κορυφή. Ο σταρ των Λέικερς έφτασε τις 1015 νίκες στην καριέρα του στη regular season και πέρασε στη δεύτερη θέση της λίστας, αφήνοντας τρίτο τον Ρόμπερτ Πάρις.

Ποιος είναι στην κορυφή; Ένα τοτέμ των λιμνάνθρωπων, ο σπουδαίος Καρίμ-Αμπντούλ Τζαμπάρ. Ο άρχοντας της ραβέρσας 1074 νίκες και νιώθει όμως σιγά σιγά... καυτή την ανάσα του ΛεΜπρόν.