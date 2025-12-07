Οι Τίμπεργουλβς έφτασαν τις πέντε συνεχόμενες νίκες στη regular season, έπειτα από το 109-106 επί των Κλίπερς, τα ξημερώματα της Κυριακής 7/12 στη Μινεάπολις.
Ο Ναζ Ριντ πέτυχε μεγάλο τρίποντο στα 13" για τη Μινεσότα, που υποχρέωσε τους Καλιφορνέζους στην έβδομη ήττα τους στους τελευταίους οκτώ αγώνες. Από εκεί και πέρα, ο Τζούλιους Ραντλ πρόσθεσε 24 πόντους, ενώ ο Τζέιντεν ΜακΝτάνιελς (27 π.) κλείδωσε τη νίκη από τη γραμμή των βολών στα 4.8" για το τέλος.
Από την άλλη πλευρά, ο Τζέιμς Χάρντεν σημείωσε 34 πόντους και πλέον φιγουράρει στη 10η θέση των κορυφαίων σκόρερ όλων των εποχών στην ιστορία του ΝΒΑ, αφήνοντας πίσω του τον Καρμέλο Άντονι (28.289 πόντοι).
Ο Καουάι Λέοναρντ πρόσθεσε 20 πόντους, ενώ ο Ίβιτσα Ζούμπατς έκανε double-double με 15 πόντους και 13 ριμπάουντ.
Τα δωδεκάλεπτα: 22-34, 42-56, 72-78, 109-106.
Νίκες για Χοκς και Νετς
Ο Τζέιλεν Τζόνσον έκανε δεύτερο συνεχόμενο triple-double με 30 πόντους, 12 ριμπάουντ και ισάριθμες ασίστ για τους Χοκς (14-11), που επικράτησαν των Γουίζαρντς (3-19) με 131-116, ενώ οι Νετς (6-17) επιβλήθηκαν των Πέλικανς (3-21) με 119-101, αφού ο Μάικλ Πόρτερ Jr. ισοφάρισε το season-high του με 35 πόντους.
