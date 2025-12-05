Φαίνεται πως ο Λούκα Ντόντσιτς θέλει να γίνει συμπαίκτης με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Λέικερς

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο προχώρησε σε μια περίεργη κίνηση πριν λίγες μέρες, καθώς κατέβασε όλες τις φωτογραφίες του με τους Μπακς από το Instagram του! Και όπως αναμενόταν αυτή η απόφαση σήκωσε... καπνό για το αν ο Έλληνας σταρ θα αποχωρήσει από το Μιλγουόκι.

Φαίνεται πως αρκετοί παίκτες... γλυκοκοιτάζουν προς την πλευρά του Greek Freak και θέλουν να συνεργαστούν μαζί του. Ένας είναι ο Λούκα Ντόντσιτς. Σύμφωνα με το Fox News ο Λούκα Ντόντσιτς ζήτησε από τους Λέικερς να προσπαθήσουν να αποκτήσουν τον Γιάννη!

Πως θα σας φαινόταν μια τριάδα Γιάννη-ΛεΜπρόν-Ντόντσιτς στους Λέικερς. Σίγουρα εκπληκτική! Πάντως και οι λιμνάνθρωποι θα πρέπει να δώσουν σημαντικά ανταλλάγματα και ίσως θα θυσίαζαν μεταξύ άλλων τον φοβερό φέτος Ριβς. Γιατί ΛεΜπρόν και Ντόντσιτς δεν... κουνιούνται.

Και οι αναγνώστες του Gazzetta πάντως έδειξαν την προτίμηση τους στους Λέικερς σχετικά με την επόμενη ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο μέσα από σχετικό poll και θέλουν να τον δουν στο LA, όπως ο Σλοβένος σταρ.

Άλλη μια ομάδα που δείχνει να κοιτάζει έντονα τον Γιάννη για να τον βάλει δίπλα στον Γουεμπανιάμα, είναι οι Σαν Αντόνιο Σπερς σύμφωνα με δημοσιεύματα.