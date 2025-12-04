Οι αναγνώστες του Gazzetta έδειξαν την προτίμηση τους στους Λέικερς σχετικά με την επόμενη ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε σε μια περίεργη κίνηση, καθώς κατέβασε όλες τις φωτογραφίες του με τους Μπακς από το Instagram του! Αυτό αύξησε τις φήμες για ενδεχόμενη ανταλλαγή και το αν θα μετακομίσει σε μια άλλη ομάδα μέχρι την trade deadline.

Το Gazzetta για άλλη μια φορά έβαλε στην εξίσωση τους αναγνώστες του και τους ζήτησε να ψηφίσουν σε ποια ομάδα θα ήθελαν να τον δουν αν αποχωρήσει από τους Μπακς με τους οποίους πήρε πρωτάθλημα το 2021.

Στην κορυφή των προτιμήσεων βρέθηκαν οι Λέικερς που συγκέντρωσαν 1.206 ψήφους. Στη δεύτερη θέση και κοντά οι Νικς με 1023. Την τριάδα συμπληρώνουν οι Γουόριορς με 746 ψήφους.

Την πεντάδα κλείνουν οι Σπερς και οι Θάντερ. Στην τελευταία θέση βρέθηκαν οι Χοκς με μόλις 27 ψήφους.

Πως θα σας φαινόταν μια τριάδα Ντόντσιτς-Γιάννη-ΛεΜπρόν; Aν και θα είναι δύσκολο να βρουν παίκτες να προσφέρουν οι λιμνάνθρωποι στους Μπακς για να δελεάσουν τα ελάφια για να αποχωριστούν τον Greek Freak.