Εντυπωσιακό για άλλη μια φορά το TOP 10 του ΝΒΑ. Κορυφή ο Κορνέ για το μπλοκ νίκης κόντρα στους Μάτζικ

Το ΝΒΑ δεν σταματά να βγάζει εντυπωσιακές φάσεις και για άλλη μια φορά είχαμε αρκετές από αυτές. Τα ματς που έγιναν τα ξημερώματα της Πέμπτης είχαν πολύ πράμα και έτσι η κορυφαία λίγκα του πλανήτη έφτιαξε το TOP 10 για να ικανοποιήσει όλα τα γούστα.

Στο Νο.3 συναντάμε το φοβερό κάρφωμα 360 μοιρών του Μάρτιν που τρέλανε κόσμο στο ματς των Νετς με τους Μπουλς. Μια θέση πιο κοντά στην κορυφή ο φοβερός Τέρνερ που πήρε φόρα και.. διέλυσε τη μπάσκετα στην νίκη των Μπακς.

Και φτάνουμε στην πρώτη θέση, όπου βρίσκεται μια έκπληξη. Ο λόγος για τον Λουκ Κορνέ που με το φοβερό του μπλοκ κόντρα στον Βάγκνερ χάρισε τη νίκη στους Σπερς επί των Μάτζικ.

Απολαύστε τις δέκα καλύτερες φάσεις της βραδιάς