O Γιάννης Αντετοκούνμπο προκάλεσε... σεισμό στο ΝΒΑ με το κατέβασμα των φωτογραφιών των Μπακς από το Instagram και το Gazzetta βάζει στην εξίσωση τους αναγνώστες του.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο προχώρησε σε μια περίεργη κίνηση, καθώς κατέβασε όλες τις φωτογραφίες του με τους Μπακς από το Instagram του!

Και όλο αυτό γίνεται σε μια περίοδο που υπάρχουν πολλά δημοσιεύματα για το αν θα παραμείνει στους Μπακς ή αν θα μετακομίσει σε μια άλλη ομάδα μέχρι την trade deadline. Υπάρχει... κάπνος και μένει να δούμε αν θα υπάρξει και φωτιά.

Το Gazzetta για άλλη μια φορά βάζει στην εξίσωση τους αναγνώστες του και τους ζητά να ψηφίσουν σε ποια ομάδα θα ήθελαν να τον δουν αν αποχωρήσει από τους Μπακς με τους οποίους πήρε πρωτάθλημα το 2021.

Οι... μνηστήρες για τον Greek Freak

Giannis has deleted every Instagram post related to the Bucks, keeping only his championship win and the Cup pics up pic.twitter.com/WFt026EJEx December 2, 2025

Στις αποδόσεις χαμηλά βρίσκονται οι Χοκς που έχουν να προσφέρουν ανταλλάγματα, με πρώτο και καλύτερο τον Γιανγκ! Υπάρχει ο Ντάνιελς, ο Αλεξάντερ Γουόκερ, ο Τζόνσον, ο Ρισασέ και ο Πορζίνγκις και σίγουρα θα πρέπει να θυσιαστεί κάποιος από αυτούς.

Πάμε στους Νικς όπου υπάρχει ο Μπράνσον, ο Τάουνς, ο Μπρίτζες και ο Χαρτ. Με τα δεδομένα που κάνουν τον Μπράνσον untouchable, ίσως ορισμένοι από τους υπόλοιπους θα πρέπει να κάνουν πέρα αν η Νέα Υόρκη θέλει τον Γιάννη!

Ακόμα ένας ελκυστικός οργανισμός είναι οι Ρόκετς. Σενγκούν, Ντουράντ, Τόμπσον, Σμιθ μεταξύ άλλων. Δύσκολα θα κουνηθεί ο Ντουράντ και ο Σενγκούν, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Γιάννης είναι αυτός.

Υπάρχει και το μέλλον που ακούει στο όνομα Σπερς. Εκεί δεσπόζει ο Γουεμπανιάμα που θα αποτελούσε φοβερό δίδυμο με τον Αντετοκούνμπο στους ψηλούς. Έχει πράμα να δώσει και το Σαν Αντόνιο. Καστλ, Χάρπερ, Φοξ, Τζόνσον, Σαμπέιν. Όχι όλους, αλλά κάποιους από αυτούς θα πρέπει να τους θυσιάσει.

Για τους Χιτ το όνομα του Γιάννη έχει παίξει πολύ στο παρελθόν αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχουν και πολλά δελεαστικά ανταλλάγματα. Δύσκολα ο Ράιλι θα θυσιάσει τον αγαπημένο του Αντεμπάγιο. Υπάρχουν οι Χίρο, Γιόβιτς και Γουίγκινς, αλλά θα είναι δύσκολο να πάρουν Αντετοκούνμπο.

Άλλη μια ομάδα που ακούγεται αρκετά για τον Αντετοκούνμπο είναι οι Γουόριορς. Ο Κάρι δεν κουνιέται και ίσως θα πρέπει να θυσιαστούν κάποιοι από τους Γκριν, Μπάτλερ, Χιλντ, Κουμίνγκα και Ποτζιέμσκι για να πειστούν οι Μπακς και να αφήσουν τον Γιάννη.

Υπάρχουν και οι επιλογές των Λέικερς και των Θάντερ, αλλά δεν συγκεντρώνουν πολλές πιθανότητες! Αλλά στη ζωή ποτέ μην λες ποτέ! Ψηλά στις στοιχηματικές είναι οι εξαιρετικοί φέτος Πίστονς και Ράπτορς. Και οι δύο έχουν ταλαντούχους παίκτες να θυσιάσουν. Ντούρεν, Τόμπσον, Άιβι και Μπαρνς, Ίνγκραμ, Κουίκλι και Μπάρετ.

'Εφτασε η ώρα να ψηφίσετε.

