Το Top-10 του NBA με θεαματικό Θανάση Αντετοκούνμπο και στην κορυφή ο Πασκάλ Σιακάμ.

Το ΝΒΑ δεν σταματά να προσφέρει θέαμα και έγιναν γνωστές οι κορυφαίες φάσεις της βραδιάς.

Μεταξύ αυτών και η εντυπωσιακή επιστροφή του Θανάση Αντετοκούνμπο, ο οποίος βρέθηκε στο top-10 χάρη στο θεαματικό του κάρφωμα στη νίκη των Μπακς επί των Νετς.

Στο Νο.1 της λίστας φιγουράρει το νικητήριο buzzer beater του Πασκάλ Σιακάμ, που χάρισε στους Πέισερς τη νίκη κόντρα στους Μπουλς.