Με μια ακόμη παράσταση απέναντι στους Νετς, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ξεπέρασε τους 21.000 πόντους και πέτυχε ένα ιστορικό επίτευγμα στο NBA.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν περιορίστηκε σε μία ακόμη κυριαρχική εμφάνιση στη νίκη των Μπακς μετά από τις επτά σερί ήττες, αλλά πρόσθεσε δίπλα στο όνομά του ένα ακόμη εντυπωσιακό επίτευγμα.

Με τους 29 πόντους που σημείωσε απέναντι στους Νετς, ξεπέρασε το ορόσημο των 21.000 πόντων στο ΝΒΑ κι έγινε έτσι μόλις ο 6ος νεότερος παίκτης που σπάει αυτό το φράγμα και μπήκε σε ένα κλειστό κλαμπ που περιλαμβάνει ονόματα όπως του ΛεΜπρόν Τζέιμς, Μάικλ Τζόρνταν και ο Κόμπι Μπράιαντ. Έγινε επίσης ο 42ος στην ιστορία της Λίγκας που καταφέρνει αυτό το επίτευγμα.

Giannis Antetokounmpo (29 points, 12-15 from the floor) surpassed 21,000 career regular season points in Milwaukee's W tonight!



Antetokounmpo (30y, 358d) becomes the sixth-youngest player to reach that total 👏💯 pic.twitter.com/lVVg7F2YCO November 30, 2025

Ο Γιάννης ήταν αναμφίβολα ο MVP της βραδιάς, ενώ πρόσθεσε κι αυτό τη χρυσή σελίδα στο σπουδαίο βιβλίο της καριέρας του.