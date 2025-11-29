Οι Λέικερς συνέχισαν την τρομακτική τους φόρμα με πέμπτη διαδοχική νίκη κόντρα στους Μαβς, ενώ οι Σπερς πέτυχαν σπουδαίο διπλό στο Ντένβερ.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς συνεχίζουν να τρομάζουν φέτος στο NBA, καθώς επικράτησαν 129-119 των Ντάλας Μάβερικς, σημειώνοντας την πέμπτη συνεχόμενη νίκη τους και φτάνοντας το ρεκόρ τους στο 14-4. Παράλληλα, η ομάδα του Λος Άντζελες έφτασε στο 4-0 στο NBA Cup, δείχνοντας ότι βρίσκονται σε εξαιρετική φόρμα.

Στην αναμέτρηση, ο Όστιν Ριβς ήταν εκρηκτικός, τελειώνοντας το ματς με 38 πόντους και 8 ριμπάουντ, ενώ ο Λούκα Ντόντσιτς ακολούθησε με 35 πόντους, 11 ασίστ και 5 ριμπάουντ. Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς πρόσθεσε την εμπειρία του με 13 πόντους, 5 ριμπάουντ και 7 ασίστ. Στους φιλοξενούμενους, ο Ουάσινγκτον ξεχώρισε με 22 πόντους και 9 ριμπάουντ, όμως η προσπάθειά του δεν ήταν αρκετή για να σπάσει την κυριαρχία των Λέικερς.

Τα δωδεκάλεπτα: 28-22, 60-62, 98-94,129-119

Νάγκετς - Σπερς 136-139

Στο Ντένβερ, οι Σαν Αντόνιο Σπερς πέτυχαν ένα από τα πιο εντυπωσιακά διπλά της σεζόν, επικρατώντας των Νάγκετς παρά την απουσία του Βίκτορ Γουεμπανιαμά με 136-139 κάνοντας φοβερό comeback από το -18 της τρίτης περιόδου.

Ο Ντέβιν Βασέλ ηγήθηκε της επίθεσης με 35 πόντους, εκτελώντας 12/17 σουτ και οδηγώντας την ομάδα του στη νίκη. Από πλευράς Ντένβερ, ο Τζαμάλ Μάρεϊ σημείωσε 37 πόντους, ενώ ο Νίκολα Γιόκιτς μέτρησε 21 πόντους, 9 ριμπάουντ και 10 ασίστ, όμως ούτε η εμφάνιση του σούπερ σταρ ήταν αρκετή για να αποτρέψει την ήττα της ομάδας του.

Τα δωδεκάλεπτα: 33-41, 74-59, 104-103, 136-139