Oι Ράπτορς συνεχίζουν να εντυπωσιάζουν και το Gazzetta στέκεται στην ομάδα που κάνει θόρυβο στην Ανατολή εκτός των Πίστονς. Ο Βινς Κάρτερ σίγουρα θα είναι περήφανος.

Η Ανατολή φέτος δείχνει πολύ απρόβλεπτη αν κρίνουμε από τις ομάδες που βρίσκονται στις τρεις πρώτες θέσεις. Κορυφή οι Πίστονς, δεύτεροι οι Ράπτορς και τρίτοι οι Χιτ. Δεν είναι τυχαία η τριάδα αυτή, αφού και οι τρεις δουλεύουν με πλάνο και παίζουν όμορφο μπάσκετ.

Το Gazzetta πριν λίγο καιρό σας είχε προετοιμάσει για τους απίθανους Πίστονς και τώρα ήρθε η ώρα να σταθεί στους Ράπτορς που... αθόρυβα και χωρίς να παίρνουν τα credits που δικαιούνται, έχουν γίνει μια από τις πιο συνεπείς ομάδες της Ανατολής φέτος.

Επίθεση, ασίστ ευστοχία και τρίποντα

Η αλήθεια είναι πως οι Ράπτορς παίζουν όμορφο μπάσκετ. Ωραία ομάδα το Τορόντο στο μάτι που σε κερδίζει με τα όσα κάνει στο παρκέ και βρίσκεται στο 13-5 μέχρι στιγμής. Οι Καναδοί έχουν την 5η κορυφαία ομάδα της λίγκας στην επίθεση.

Οι Καναδοί σκοράρουν 121 πόντους ανά ματς, τη στιγμή που οι πρώτοι στην κατηγορία Χιτ έχουν 124.9. Εντύπωση προκαλεί και το εξαιρετικό ποσοστό τους στα σουτ εντός παιδιάς. Είναι στην τρίτη θέση της λίστας του ΝΒΑ με το 50.3% που έχουν.

Πολύ ψηλά τους συναντάμε και στο ποσοστό στα τρίποντα. Σουτάρουν με 38.5% και βρίσκονται στην πρώτη τριάδα. Δεν γίνεται να μην αναφερθούμε στην σωστή κυκλοφορία μπάλας, στο μοίρασμα των επιθέσεων και στον τρόπο που αλλάζει χέρια η μπάλα στην επίθεση. Δεύτερη σε ασίστ στο ΝΒΑ οι Ράπτορς με 30.4

Τέλος είναι στην 4η θέση των ομάδων που νικούν με τις μεγαλύτερες διαφορές. Αφού μέχρι στιγμής είναι στο +7.5, ενώ οι φοβεροί Θάντερ είναι στο +16.9. Μια κατηγορία μόνοι τους.

Oι Ράπτορς πετάνε, είναι η δεύτερη πιο φορμαρισμένη ομάδα του ΝΒΑ πίσω από τους Πίστονς και έχουν 8 σερί νίκες.

Ο Ίνγκραμ που νιώθει καλά και οι... σωματοφύλακες

Η αλήθεια είναι πως ο Ίνγκραμ είναι ένα παιδί που θα μπορούσε να φτάσει πολύ ψηλότερα από εκεί που έχει φτάσει λόγω ταλέντου και σωματικής διάπλασης. Ένα «υβρίδιο Ντουράντ» που φυσικά δεν είχε την εξέλιξη που πολλοί θα περίμεναν.

Ωστόσο φέτος ξεδιπλώνει ξανά την ποιότητα του και είναι πρώτος σκόρερ της ομάδας του με 21.6 πόντους. Έχει και 5.8 ριμπάουντ, 3.9 ασίστ, 1.1 κλεψίματα κατά μέσο όρο. Οδηγεί το Τορόντο, έχοντας και άλλους συμπαραστάτες.

Το prospect των Ράπτορς πριν λίγα χρόνια άκουγε στο όνομα Σκότι Μπαρνς. Πλέον έχει ωριμάσει και αποτελεί εκ των ηγετών των Ράπτορς με 19.2 πόντους, 7.8 ριμπάουντ και 7.2 ασίστ ανά ματς.

Σταθερός είναι και ο Μπάρετ με 19.4 πόντους, 4.΄8 ριμπάουντ και 3.8 ασίστ. Κουμάντο στη θέση του point guard κάνει ο Κουίκλι με 15.5 πόντους και 6.1 ασίστ ανά παιχνίδι, ενώ σημαντικές λύσειις στη frontline δίνουν οι Ποέλτλ και Μαμουκελασβίλι. Και οι δύο πάνω από τους 10 πόντους μέσο όρο.

Καλή η βασική πεντάδα των Ράπτορς, μυστήριο θα είναι το κατά πόσο θα μπορέσει να αντέξει ο πάγκος τους όταν έρθουν τα δύσκολα ματς των playoffs. Γιατί με το μπάσκετ που παίζουν μέχρι τώρα και τη φόρα που έχουν, κατά 99% θα είναι στα playoffs.

O σωτήρας Κάρτερ, το πρωτάθλημα με Λέοναρντ και η ελπίδα

Το Τορόντο... χρωστά πολλά στον σπουδαίο Βινς Κάρτερ, τον κορυφαίο dunker ever. O Bινς Κάρτερ έβαλε την πόλη στον… χάρτη στα τέλη των 90s και την βοήθησε να αναπτυχθεί και να… απογειωθεί παρέα με εκείνον, ενώ πριν δεν της έδινε σημασία κανείς.

Όπως είχε αναφέρει στο ντοκιμαντέρ Carter Effect και ο γνωστός ράπερ και φανατικός φίλαθλος των Ράπτορς, Drake, οι γονείς δεν πήγαιναν τα παιδιά για μπάσκετ, αφού το χόκει ήταν το κυρίαρχο σπορ της πόλης. Το Τορόντο δεν είχε την κουλτούρα του μπάσκετ.

Κανείς δεν ήθελε να είναι στο Τορόντο και να παίζει στους Ράπτορς. Δεν ήταν πόλη του ΝΒΑ. Δεν υπήρχε κανένα ενδιαφέρον για το άθλημα, αφού πολλά εισιτήρια έμειναν απούλητα. Όμως ο Vinsanity έδωσε πνοή σε μια ολόκληρη πόλη και... έσωσε με τον τρόπο του την ομάδα, κρατώντας τη για πολλά χρόνια με το παιχνίδι του και τις εντυπωσιακές του πτήσεις.

Οι Ράπτορς όμως χρειάστηκαν να περιμένουν πολλά χρόνια για να ζήσουν την πιο ένδοξη στιγμή της ιστορίας τους. Χρειάστηκε να... θυσιαστεί το αγαπημενο παιδί της πόλης, ο ΝτεΡόζαν για να φέρουν στον Καναδά τον... Μεσσία τους, τον Λέοναρντ.

Ο Καουάι ήταν ο απόλυτος ηγέτης και τους κουβάλησε στο πρωτάθλημα του 2019, αποκλείοντας τους Μπακς στα playoffs και νικώντας τους Γουόριορς στους τελικούς. Μαζί με τον Klaw στο ρόστερ ήταν οι Λάουρι, Μαρκ Γκασόλ, Σιάκαμ, Πάουελ και ΒανΒλιτ συνθέτοντας μια εξαιρετική ομάδα.

Και πλέον έρχεται η νέα version των Ράπτορς με Ίνγκραμ, Μπαρνς, Μπάρετ και Κουίκλι που ήρθε για να μείνει. Θα προσπαθήσει από φέτος να μπει και πάλι... βαθιά στα playoffs για να επαναφέρει το χαμόγελο στους φιλάθλους των Ράπτορς.