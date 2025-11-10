Το Gazzetta γράφει για τους Πίστονς που θα μας απασχολούν από εδώ και στο εξής και για πολλά χρόνια γιατί έφτασε η στιγμή να επιστρέψουν στη διεκδικήση σπουδαίων πραγμάτων.

Το Ντιτρόιτ δεν έρχεται, ήρθε ήδη. Οι Πίστονς προειδοποίησαν από πέρυσι με την πορεία τους και φέτος έχουν την ευκαιρία για να κάνουν και το βήμα παραπάνω. Η παρέα του Κάνινγχαμ κάνει εξαιρετικό ξεκίνημα και δεν είχε πρόβλημα να περάσει και από τη Φιλαδέλφεια.

Το Gazzetta γράφει για την ομάδα του μέλλοντος, τους Πίστονς που έχουν ρεκόρ 8-2, βρίσκονται στην κορυφή της Ανατολής και έχουν κάνει να επιστρέψει η ελπίδα στην ψυχή των φιλάθλων τους που περιμένουν καρτερικά για να βγει η επόμενη μεγάλη ομάδα που θα διεκδικεί πράγματα στο ΝΒΑ.

Κορυφαίο ρεκόρ στην Ανατολή, φοβερή άμυνα

Το Ντιτρόιτ δεν αστειεύεται φέτος. Αυτή τη στιγμή έχει στρογγυλοκάτσει στο 8-2 και φιγουράρει στην κορυφή της Ανατολής. Τίποτα δεν είναι τυχαίο με το μπάσκετ που παίζουν οι Πίστονς. Οι Πίστονς πιστοί στο παρελθόν τους, είναι μια από τις καλύτερες άμυνες της λίγκας. Για την ακρίβεια 4η κορυφαια αφού δέχεται 110.8 πόντους κατά μέσο όρο.

Στη τέταρτη θέση της λίστας με τα ριμπάουντ με 47.9, με τον Ντούρεν να κάνει θραύση σε αυτόν τον τομέα και να καθαρίζει σχεδόν όλες τις μπάλες στη ρακέτα της ομάδας του. Εκπληκτικά πράγματα κάνουν και στα μπλοκ, δείχνοντας την αμυντική τους προσήλωση.

Έχουν 6.4 ανά ματς και βρίσκονται στη δεύτερη θέση της λίστας του ΝΒΑ φέτος. Επιπλέον είναι ένατοι στα κλεψίματα με 9.1 ανά ματς. Σε όλες τις αμυντικές κατηγορίες όπως φαίνεται κάνουν σπουδαία δουλειά.

Οι Πίστονς δαγκώνουν στον αμυντικό τομέα και δείχνουν να σέβονται την ιστορία τους και τον μύθο των Bad Boys. Σίγουρα δεν συγκρίνονται με τις παλιές ομάδες, αλλά η προσήλωση τους στον τομέα αυτό είναι μνημειώδης.

Ο ηγέτης και οι.. σωματοφύλακες

Ηγέτης και σταρ της ομάδας είναι φυσικά ο Κάνινγχαμ που είναι 24 ετών μόλις. Πέρυσι έπαιξε σε Star Game για πρώτη φορά, ενώ φέτος μετρά 25.6 πόντους, 9.7 ασίστ και 4.8 ριμπάουντ κατά μέσο όρο. Το παιδί αυτό δεν σταματά να βελτιώνεται και χρόνο με τον χρόνο είναι όλο και πιο έτοιμος.

Πάμε και στον... βράχο των Πίστονς μέσα στη ρακέτα. Στο θηρίο που ελέγχει τη ρακέτα και σκορπά τρόμο. Στον ξεχωριστό κύριο Ντούρεν. Έχει χαρίσει ορισμένα απίθανα stat line μέσα στη σεζόν. Μόλις στα 21 του, είναι ένας από τους πιο ελπιδοφόρους ψηλούς στη λίγκα. Μετρά 19.2 πόντους, 11.3 ριμπάουντ και 1.2 μπλοκ ανά ματς. Ικανότατος ψηλός, θα βελτιωθεί κι άλλο.

Δεν γίνεται να μην αναφερθούμε στον Οσάρ Τόμπσον. Ένα project που πάνω του στηρίζουν πολλά οι Πίστονς. Μόλις 22 ετών, μετρά φέτος 13.8 πόντους, 3.3 ασίστ και 6.8 ριμπάουντ κατά μέσο όρο. Αλλά και 1.7 κλεψίματα. Ο αδερφός του παίζει στο Χιούστον. Βελτιωμένος σε σχέση με πέρυσι. Εξαιρετικός αμυντικός, σωματοδομή για μεγάλα πράγματα που θα εξελιχθεί σίγουρα.

Φυσικά το ρόστερ έχει και έμπειρους παίκτες που δίνουν σημαντικές βοήθειες. Ο Τομπάιας Χάρις που μετρά 13.5 πόντους και 6 ριμπάουντ. Προσφέρει με την εμπειρία του. Δύναμη στη frontline ειναι και ο κύριος Στιούαρτ. Φυσικά κάθε καλή ομάδα έχει ανάγκη από έναν μεγάο σουτέρ και αυτός είναι ο πρώην των Χιτ, Ρόμπινσον που σουτάρει με 39.3% τρίποντο. Το κομμάτι τους από τον πάγκο κάνουν και οι Τολού Σμιθ, Λεβέρτ και Χόλαντ.

Και λείπει και Άιβι λόγω τραυματισμού!

Η κληρονομιά των Bad Boys

Το Ντιτρόιτ έβγαλε δύο σπουδαίες ομάδες στο πέρασμα των χρόνων. Και στις δύο περιόδους που οι Πίστονς ήταν στα ντουζένια τους κατάφεραν να πάρουν πρωτάθλημα. Αρχικά με την ομάδαρα του Τόμας, του Ντούμαρς, του Λαϊμπίρ και του Ρόντμαν. Πήρε το πρωτάθλημα τόσο του 1989, όσο και του 1990. Έκανε τη ζωή δύσκολη στον Τζόρνταν και τον... έφτιαξε για το μέλλον. Οι δυσκολίες, τα Jordan Rules και όλα αυτά που του έκαναν τα Bad Boys από το Ντιτρόιτ δημιούργησαν αυτό το... τέρας και έγινε ο GOAT. Τον απέκλεισαν τρεις φορές στα play off πριν ξεκινήσει τη συλλογή των τίτλων. Ο θρυλικός τους προπονητής, Τσακ Ντέιλι ήξερε πολύ καλά τι έκανε στο Ντιτρόιτ.

Πάμε και στη δεύτερη σπουδαία ομάδα του Ντιτρόιτ. Στα μέσα των 00s. Το 2004 το Ντιτρόιτ έδωσε ένα πραγματικό ρεσιτάλ στην... αναβίωση των Bad Boys και έφτασε στον τίτλο με Μπίλαπς, μασκοφόρο Χάμιλτον, Πρινς, Ρασίντ και Μπεν Γουάλας. Έναν χρόνο μετά έχασαν στους τελικούς του ΝΒΑ από τους Σπερς, ενώ στις τρεις επόμενες σεζόν έφτασαν στους τελικούς της Ανατολής. Σπουδαία η ομάδα του Λάρι Μπράουν αρχικά και του Σόντερς στη συνέχεια.

Τα χρόνια πέρασαν και από το 2008 μέχρι σήμερα, οι Πίστονς μπήκαν μόλις σε τέσσερις σεζόν στα play off. Στις τρεις περιπτώσεις σκουπίστηκαν και αποχαιρέτησαν νωρίς, ενώ πέρυσι λύγισαν 4-2 από τους Νικς. Όμως πλέον το χαμόγελο και η ελπίδα έχει επιστρέψει στους φιλάθλους τους. Αυτή η version με Κάνινγχαμ, Άιβι, Τόμπσον, Ντούρεν, Λεβέρτ, Χάρις και Ρόμπινσον έχει κάτι το ξεχωριστό. Σε κερδίζει. Το μέλλον προδιαγράφεται λαμπρό, αρκεί αυτή η παρέα να δουλευτεί και να δουλεύει σωστά. Να αφήνει την ψυχή της στο παρκέ όπως έκαναν κάποτε τα Bad Boys και λύγιζαν κοτζάμ Τζόρνταν.