Ο αναπληρωτής επίτροπος του ΝΒΑ Μαρκ Τέιτουμ άφησε να εννοηθεί πως και η Ρόμα είναι μια από τις ομάδες που είναι πιθανό να συμμετάσχουν στο ΝΒΑ Europe.

Το ΝΒΑ Europe είναι σε διαδικασία εύρεσης των καλύτερων δυνατών ομάδων, προκειμένου να υλοποιήσει το σχέδιο της δημιουργίας ενός πανίσχυρου πρωταθλήματος. Γι’ αυτό και στην αγορά αναζητά συλλόγους που δεν έχουν ιστορία και παράδοση στο μπάσκετ, αλλά στο ποδόσφαιρο και αποτελούν μεγάλα brand. Μετά την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και την Παρί Σεν Ζερμέν οι οποίες φαίνεται να είναι ψηλά στη λίστα, στο τραπέζι έπεσε και η Ρόμα, ως μια πιθανή ομάδα που μπορεί να συμμετάσχει στο project του NBA Europe.

Ο αναπληρωτής επίτροπος του NBA, Μαρκ Τέιτουμ, μίλησε στο συνέδριο του Sports Business Journal την περασμένη εβδομάδα, όπου άφησε να εννοηθεί ότι η Ρόμα μπορεί να συνδεθεί με την πιθανή ομάδα του NBA Europe στη Ρώμη.

«Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα, Μπάγερν Μονάχου, ο Τόνι Πάρκερ έχει μια ομάδα στη Λυών. Οπότε, νομίζω ότι θα είναι ένας συνδυασμός αυτών των ομάδων. Νομίζω ότι θα δείτε συγκεκριμένους ποδοσφαιρικούς συλλόγους που δεν έχουν ομάδες μπάσκετ σήμερα, τις καλύτερες ομάδες της Παρί Σεν Ζερμέν, τις καλύτερες της Μάντσεστερ Σίτι, τις καλύτερες της Ρόμα», δήλωσε ο Μαρκ Τέιτουμ.

«Και μετά νομίζω ότι θα υπάρξουν κάποιες ευκαιρίες για ομάδες που θα δημιουργηθούν και δεν θα συνδέονται απαραίτητα με μια ποδοσφαιρική ομάδα, αλλά νομίζω ότι αυτή θα είναι η σύνθεση των επενδυτών που εξετάζουμε» συμπλήρωσε το στέλεχος του NBA.

Η Ρώμη είναι μία από τις 12 πόλεις που θα πρέπει να έχουν μια μόνιμη θέση στο project του NBA Europe, το οποίο πρόκειται να ξεκινήσει το 2027.

Ο ιδιοκτήτης της Ρόμα, Νταν Φρίντκιν, δεν είναι άγνωστος στον κόσμο του NBA. Φέτος, ήταν μέλος μιας κοινοπραξίας που προσπαθούσε να αγοράσει τους Μπόστον Σέλτικς, αν και η προσφορά τελικά απέτυχε. Ο Φρίντκιν έγινε πρόσφατα ο πλειοψηφικός ιδιοκτήτης της Έβερτον στην Πρέμιερ Λιγκ.

Οι 12 πόλεις που περιλαμβάνει το project του NBA Europe είναι: Λονδίνο, Μάντσεστερ, Ρώμη, Μιλάνο, Βαρκελώνη, Μαδρίτη, Παρίσι, Λυών, Βερολίνο, Μόναχο, Αθήνα και Κωνσταντινούπολη.