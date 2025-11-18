Αϊβάζογλου για Ρεάλ-Μπαρτσελόνα στο NBA Europe: «Είναι από τα μεγαλύτερα κλαμπ και θέλουμε τα μεγαλύτερα κλαμπ»

Ο Γιώργος Αϊβάζογλου, GM του NBA Europe, αναφέρθηκε στο format, τις ομάδες και τις σκέψεις που υπάρχουν ενόψει της νέας διοργάνωσης.

Ιδιαίτερα αποκαλυπτικός ήταν ο general manager του NBA Europe όσον αφορά τη δημιουργία του NBA Europe από τη σεζόν 2027-28 και μετά.

Ο Γιώργος Αϊβάζολου παραχώρησε συνέντευξη στην «As» όπου αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στις σκέψεις που φέρνουν την δημιουργία της νέας λίγκας.

Αναλυτικά η συνέντευξη του Αϊβάζογλου στην «As»

Την Κυριακή παρακολουθήσατε τον αγώνα του NFL στο Μπερναμπέου. Πώς ήταν η εμπειρία;

Ήταν φανταστική, πάνω από τις προσδοκίες μου. Πάντα θεωρούσα το Μπερναμπέου έναν ναό του ποδοσφαίρου, αλλά τώρα είναι ξεκάθαρο πως αποτελεί ναό του αθλητισμού γενικότερα. Ανυπομονώ για την ημέρα που θα φιλοξενηθεί εκεί ένας αγώνας NBA. Το νέο, ανακαινισμένο γήπεδο είναι εκπληκτικό, ο κόσμος συμμετείχε ενεργά, 78.000 θεατές, φίλαθλοι από όλο τον κόσμο. Ήταν υπέροχο.

Άρα θεωρείτε εφικτό να διεξαχθεί αγώνας NBA στο Μπερναμπέου;

Όλα είναι πιθανά, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Πριν από δύο χρόνια, όταν φέραμε τους Dallas Mavericks στη Μαδρίτη, ο αναπληρωτής κομισάριος Μαρκ Τέιτουμ κι εγώ επισκεφθήκαμε το Μπερναμπέου, ακόμη υπό κατασκευή. Οι υπεύθυνοι μας είπαν —και το επαναλαμβάνουν έκτοτε— πως επιθυμούν να φιλοξενούν όλα τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα. Πρέπει να δούμε λεπτομέρειες, τρόπο υλοποίησης, αλλά θα ήταν απίστευτο να φέρουμε μία ή δύο ομάδες NBA και να γίνει ένας αγώνας εκεί.

Αγαπημένος παίκτης; Ως Έλληνας, ο Νίκος Γκάλης;

Ναι, ο Γκάλης. Γεννήθηκα το 1981 και θυμάμαι πως στα έξι μου οι γονείς μου με πήραν μαζί τους στους πανηγυρισμούς για το Ευρωμπάσκετ του ’87. Και ο Γκάλης έπαιζε στον Άρη, την ομάδα της πόλης μου. Εκείνη η επιτυχία αποτέλεσε την αρχή της έκρηξης του ελληνικού μπάσκετ. Ο Γκάλης ακόμη λατρεύεται σαν θεός στην Ελλάδα. Τον έχω γνωρίσει κιόλας, οπότε… ναι, ο Γκάλης.

Μιλήστε μας για το πρότζεκτ NBA Ευρώπη, που δείχνει να βρίσκεται σε προχωρημένη φάση. Σε ποιο σημείο ακριβώς είστε;

Υπάρχει τεράστια δυναμική από τη στιγμή που έγινε η κοινή ανακοίνωση. Ο κομισάριος Άνταμ Σίλβερ και ο γενικός γραμματέας της FIBA, Ανδρέας Ζαγκλής, δουλεύουν ακατάπαυστα από τον Μάρτιο. Βρισκόμαστε σε προχωρημένη φάση της διερευνητικής περιόδου. Το καλοκαίρι προσλάβαμε δύο επενδυτικές τράπεζες, την JP Morgan και τη Raine, και έχουμε ουσιαστικές συζητήσεις με πολλά ενδιαφερόμενα μέρη: επενδυτές, συλλόγους και άλλους παράγοντες. Βρισκόμαστε πολύ μπροστά στη διαδικασία.

Έχει συμφωνήσει ήδη κάποια ομάδα με το NBA Ευρώπη;

Δεν μπορώ να μιλήσω για τις εν εξελίξει συνομιλίες· ωστόσο το πλάνο μας είναι η έναρξη της διοργάνωσης τον Οκτώβριο του 2027, σε λιγότερο από δύο χρόνια. Στόχος είναι 16 ομάδες, 12 με μόνιμη θέση και 4 μέσω πρόκρισης. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από συλλόγους μπάσκετ, αλλά και από ποδοσφαιρικούς συλλόγους που θέλουν να δημιουργήσουν μπασκετικό τμήμα, επειδή το NBA φτάνει στην Ευρώπη.

Κάποιοι στην Ευρώπη πιστεύουν πως το NBA εστιάζει περισσότερο στις μεγάλες πόλεις παρά στις ίδιες τις ομάδες. Είναι πιο «αμερικανικός» τρόπος σκέψης;

Δεν το πιστεύω. Πολλοί Ευρωπαίοι εργάζονται στο πρότζεκτ και γνωρίζουν σε βάθος το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Και απορρίπτω την ιδέα πως εστιάζουμε στις πόλεις και όχι στις ομάδες. Υπάρχει υγιής ισορροπία — και θα εξηγήσω γιατί.

Σας ακούμε.

Το ευρωπαϊκό μπάσκετ δεν αξιοποιεί την αξία που θα έπρεπε. Είναι το δεύτερο δημοφιλέστερο άθλημα, με 270 εκατ. φιλάθλους, και αναπτύσσεται ταχύτερα από το ποδόσφαιρο. Κι όμως, η συνολική αξία των διοργανώσεων, ευρωπαϊκών και εθνικών, δεν ξεπερνά το 0,5% της αθλητικής βιομηχανίας της Ευρώπης. Οι λόγοι πολλοί — και οι σύλλογοι χάνουν χρήματα. Μία αιτία είναι η απουσία ομάδων από μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις με εκατομμύρια κατοίκους και ισχυρή μπασκετική κουλτούρα. Αυτό το βλέπουμε όταν διοργανώνουμε αγώνες NBA εκεί: τα εισιτήρια εξαφανίζονται. Έχουμε ταυτοποιήσει κάποιες από αυτές τις πόλεις ως κομβικές για το νέο πρότζεκτ.

Παράλληλα, η NBA είναι παγκόσμιο brand. Θέλουμε συνεργασία με άλλα κορυφαία brands του αθλητισμού — υπάρχοντες μπασκετικούς συλλόγους αλλά και ποδοσφαιρικούς που εξετάζουν τη δημιουργία τμήματος μπάσκετ. Αυτή η προσέγγιση φέρνει ισορροπία.

Στην Ισπανία θεωρούν δεδομένο ότι θέλετε Ρεάλ και Μπαρτσελόνα. Θα ήταν ρεαλιστικό να υπάρχουν ομάδες από Μαδρίτη και Βαρκελώνη… που δεν είναι η Ρεάλ και η Μπάρτσα;

Είναι δύο από τα μεγαλύτερα κλαμπ στον κόσμο — αν όχι τα μεγαλύτερα. Και το NBA είναι επίσης ένα τεράστιο παγκόσμιο brand. Θέλουμε να συνεργαστούμε με μερικά από τα κορυφαία brands παγκοσμίως. Δεν μπορώ να πω ότι κάτι αποκλείεται τελείως, όλα είναι πιθανά. Αλλά η πρόθεσή μας είναι ξεκάθαρη: να ξεκινήσουμε το πρότζεκτ με μερικές από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη και στον κόσμο.

Φαίνεται πως το φορμάτ των 16 ομάδων —12 μόνιμες, 4 από Champions League και εθνικά πρωταθλήματα— είναι σχεδόν οριστικό. Ισχύει;

Πιστεύουμε πως είναι το καλύτερο σχέδιο εκκίνησης, αλλά είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις από τους μελλοντικούς μας συνεργάτες. Υπάρχει περιθώριο αλλαγών. Το σημαντικό είναι πως υπάρχει δυνατότητα επέκτασης πέρα από τις 16 ομάδες σε 3-4 χρόνια.

Έχει συζητηθεί και αγωνιστική διασύνδεση με το NBA: συμμετοχή ευρωπαϊκών ομάδων στο NBA Cup ή νέα διασυλλογική διοργάνωση. Πόσο πιθανό είναι;

Αυτό είναι από τα πιο συναρπαστικά στοιχεία του πρότζεκτ. Μπορώ να φανταστώ, λίγα χρόνια μετά την έναρξη, ένα τουρνουά με ομάδες από το NBA και από τη νέα ευρωπαϊκή λίγκα. Ο Άνταμ Σίλβερ και ο Μαρκ Τέιτουμ έχουν ήδη μιλήσει γι’ αυτό. Υπάρχουν πολλές ιδέες στο τραπέζι.

Το παλιό όνειρο του Ντέιβιντ Στερν για ευρωπαϊκή περιφέρεια του NBA είχε «παγώσει». Μπορεί να ξανανοίξει αυτή η συζήτηση;

Όλα μπορούν να τεθούν στο τραπέζι, αλλά πρέπει να είμαστε ρεαλιστές: πυκνό πρόγραμμα, μεγάλες αποστάσεις, ταξίδια… είναι πολύ δύσκολο σήμερα. Σε 15 χρόνια; Ποιος ξέρει; Ίσως να υπάρχουν τότε τεχνολογίες υπερηχητικών ταξιδιών. Αλλά το όραμα —όπως το έλεγε και ο Στερν— αφορά βήματα προς βαθύτερη συνεργασία.

Η μεγάλη αγωνία της Ευρώπης: παραμένει ανοιχτή η πόρτα για συμφωνία με την Ευρωλίγκα;

Είμαστε ανοιχτοί στον διάλογο. Έχουμε συναντηθεί αρκετές φορές τους τελευταίους έξι μήνες — η τελευταία στη Γενεύη πριν από περίπου έναν μήνα. Θα δεχόμασταν με χαρά πρόσκληση από τη FIBA για συνέχεια των συζητήσεων. Θεωρούμε ότι το όραμά μας είναι το καλύτερο για το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ, λαμβάνοντας υπόψη και τα χρόνια προβλήματα που έχουν φρενάρει την ανάπτυξή του. Η ευθυγράμμιση πάνω σε αυτά θα είναι κρίσιμη για οποιαδήποτε πιθανή συμφωνία.

Σε ιδανικό σενάριο, τι πρέπει να περιλαμβάνει μια τέτοια συμφωνία;

Κοινή πεποίθηση πως το μοντέλο που προτείνουμε είναι το καλύτερο για την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Χτίζεται σε συνεργασία με ομοσπονδίες και εθνικές λίγκες, άρα ενισχύει τη βάση της πυραμίδας — εκεί όπου αναπτύσσεται το ταλέντο και διαμορφώνεται το κοινό. Παράλληλα, πρέπει να ενταχθούν στρατηγικές πόλεις που σήμερα απουσιάζουν.

Το μεγάλο ζήτημα είναι τα έσοδα. Πιστεύετε πραγματικά ότι μπορούν να πολλαπλασιαστούν;

Ναι, 100%. Πώς; Πρώτον, επανεκκίνηση του πάθους στη βάση της πυραμίδας. Δείτε το ποδόσφαιρο: η δύναμή του πατά στις εθνικές λίγκες. Κανείς δεν λέει «δεν με ενδιαφέρει η Λα Λίγκα, μόνο το Champions League». Τα δύο συνυπάρχουν. Στο μπάσκετ δεν υπάρχει αυτή η δομή — πρέπει να γίνει reset. Μετά έρχεται η ακροαματικότητα.

Και εκεί το brand NBA μπορεί να παίξει τεράστιο ρόλο.

Φυσικά. Δεν είναι μόνο το κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ: προσελκύει φανατικούς του αθλήματος αλλά και ευρύτερο κοινό που ακολουθεί την κουλτούρα γύρω από τους παίκτες — ιστορίες, μόδα, παπούτσια, μουσική… Αυτό δημιουργεί πολύ πιο μεγάλη, πιο ποικιλόμορφη βάση, κάτι πολύτιμο για χορηγούς, μάρκετινγκ, μέσα. Πρέπει να μάθουμε από αυτό το μοντέλο.

Πώς όμως φτάνετε σε αυτό;

Σήμερα, λίγο πάνω από το 10% των ευρωπαϊκών συλλόγων έχει πρόσβαση στην Ευρωλίγκα. Άρα πάνω από το 80% των φιλάθλων δεν έχει πιθανότητα να δει την ομάδα του στη μεγάλη διοργάνωση. Πρέπει να βρούμε τρόπο να προσεγγίσουμε αυτούς τους φιλάθλους. Το NBA το έχει καταφέρει — και το βλέπετε στα τηλεοπτικά συμβόλαια των σχεδόν 80 δισ. δολαρίων.

Στόχος μας είναι μια λίγκα ευρωπαϊκή αλλά και παγκόσμια, για να εξασφαλίσουμε βιωσιμότητα. Υπάρχουν μεγάλες πόλεις με τεράστια τοπική αλλά και διεθνή βάση φιλάθλων — λόγω brand και πληθυσμού. Αυτές οι πόλεις θα ενισχύσουν την παγκόσμια απήχηση. Με αυτόν τον τρόπο η λίγκα θα γίνει κερδοφόρα. Σήμερα, οι σύλλογοι χάνουν χρήματα και αυτό κρατά χρόνια. Υπάρχουν πολλά που μπορούμε να αλλάξουμε.