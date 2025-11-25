Το σερί 13 νικών κάνουν τους Πίστονς να χαμογελούν λόγω του παρελθόντους και τωνμ δύο τελευταίων τους πρωταθλημάτων.

Το Ντιτρόιτ έκανε υπομονή, έχτισε με σωστό τρόπο και πλέον βρίσκεται πάλι στις επάλξεις. Η παρέα του Κάνινγχαμ, του Ντούρεν και του Τόμπσον επικράτησε με 122-117 των Πέισερς και με αυτόν τον τρόπο ανέβηκε στο 15-2.

Οι Πίστονς σκορπούν τρόμο και μετρούν 13 σερί νίκες, όντας η πιο φορμαρισμένη ομάδα της λίγκας. Ξεκάθαρα η πιο σταθερή ομάδα του ΝΒΑ μετά τους Θάντερ που είναι άλλο επίπεδο. Το σύνολο του Mπίκερσταφ έχει λόγο να χαμογελάει με το ξεκίνημα.

Αν μάλιστα επαναληφθεί το παρελθόν, το Ντιτρόιτ πάει για μεγάλα πράγματα. Τις τελευταίες 2 φορές που έκαναν 13 σερί νίκες μέσα στη σεζόν, στο τέλος κατέκτησαν και το πρωτάθλημα. Το 1990 η ομαδάρα του Τόμας, του Ντούμαρς, του Λαϊμπίρ και του Ρόντμαν ανέβηκε στον θρόνο. Το ίδιο έγινε και το 2004 όταν οι Bad Boys με Μπίλαπς, Χάμιλτον, Πρινς, Ρασίντ και Μπεν Γουάλας έγραψαν ιστορία.

Λέτε να δούμε ξανά φέτος το Ντιτρόιτ στην κορυφή του ΝΒΑ;