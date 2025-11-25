Ασταμάτητοι Πίστονς με 13 σερί νίκες, αφεντικά στη Νέα Υόρκη οι Νικς (vid)

Οι Νικς επικράτησαν άνετα των Νετς, ενώ οι Πίστονς πετάνε και έφτασαν τις 13 σερί νίκες.

Οι Νιου Γιορκ Νικς δεν είχαν πρόβλημα να επικρατήσουν με 113-100 των Νετς. Έτσι πήγαν στο 10-6, ρίχνοντας το κακό και φέτος Μπρούκλιν στο 3-14. Ο Τάουνς έκανε ματσάρα με 37 πόντους, 12 ριμπάουντ, ενώ στον αντίποδα ο Κλάουνι είχε 31 πόντους με 4 ριμπάουντ. Ο Μπράνσον είχε 27 για τους νικητές.

Τρένο το Ντιτρόιτ

Οι Πίστονς συνεχίζουν δίχως φρένα και μετά το 122-117 επί των Πέισερς πήγαν στην 13η σερί νίκη τους και το 15-2, όντας κορυφή στην Ανατολή. Από την άλλη οι απογοητευτικοί φέτος Πέισερς έπεσαν στο 2-15. Ο Κέιντ Κάνινγκχαμ είχε 24 πόντους, 11 ριμπάουντ και 6 ασίστ για τους νικητές, ενώ ο Ντούρεν είχε 17 πόντους και 12 ριμπάουντ. Ο Σιάκαμ μέτρησε 24 πόντους, 8 ριμπάουντ και 3 ασίστ για τους ηττημένους.

Συνεχίζουν με νίκη οι Χιτ

Οι Χιτ επικράτησαν με 112-106 των Μάβερικς και έτσι πήγαν στο 12-6 κόντρα στο Ντάλας που έπεσα στο 5-14 και ψάχνεται χωρίς Ντέιβις και Ίρβινγκ. Ο Γουέρ είχε 20 πόντους και 18 ριμπάουντ για τους νικητές, ενώ 24 μέτρησε ο ΄Χίρο. Για τους ηττημένους ο Ουάσινγκτον είχε 27 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Σόκαραν τους Μπουλς οι Πέλικανς

Οι Πέλικανς έκαναν την έκπληξη και επικράτησαν με 143-130 των Μπουλς. Πήγαν στο 3-15 και έχουν πολλή δουλειά ακόμα για να χαμογελάσουν. Στον αντίποδα οι ταύροι έπεσαν στο 9-8. Ο Μπέι είχε 20 πόντους και 13 ριμπάουντ για τους νικητές, ενώ 29 μέτρησε ο Ζάιον. Ο Γουάιτ τελείωσε με 24 πόντους, 5 ριμπάουντ και 6 ασίστ για το Σικάγο. Ο Ντοσούμνου είχε 28 πόντους και ο Γκίντεϊ 21 πόντους, 7 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Eξαιρετικοί ξανά οι Ράπτορς

Οι Ράπτορς δεν είχαν πρόβλημα να νικήσουν με 110-99 τους Καβς και να ανέβουν στοι 12-5 στην Ανατολή, ρίχνοντας παράλληλα στο 12-7 το Κλίβελαντ που δείχνει αστάθεια τον τελευτάιο καιρό. Ο Ίνγκραμ είχε 37 πόντους, 7 ριμπάουντ για τους νικητές, ενώ ο Ντόνοβαν Μίτσελ μέτρησε 17 πόντους και 8 ασίστ για τους ιππότες.

Πέρασαν από το Φοίνιξ με Τόμπσον οι Ρόκετς

Οι Ρόκετς επικράτησαν με 114-92 των Σανς και ανέβηκαν στο 11-4 ρίχνοντας στο 11-7 το Φοίνιξ. Ο Τόμπσον είχε 28 πόντους, 8 ασίστ και 7 ριμπάουντ, ενώ ο Χόλιντεϊ μέτρησε 22, ο Σενγκούν 18 και ο Σμιθ 17 πόντους. Στον αντίποδα στους 29 σταμάτησε ο Μπρουκς, ενώ ο ηγέτης Μπούκερ μέτρησε 18 πόντους.