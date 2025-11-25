Ασταμάτητοι Πίστονς με 13 σερί νίκες, αφεντικά στη Νέα Υόρκη οι Νικς (vid)
- Τρένο το Ντιτρόιτ
- Συνεχίζουν με νίκη οι Χιτ
- Σόκαραν τους Μπουλς οι Πέλικανς
- Eξαιρετικοί ξανά οι Ράπτορς
Οι Νιου Γιορκ Νικς δεν είχαν πρόβλημα να επικρατήσουν με 113-100 των Νετς. Έτσι πήγαν στο 10-6, ρίχνοντας το κακό και φέτος Μπρούκλιν στο 3-14. Ο Τάουνς έκανε ματσάρα με 37 πόντους, 12 ριμπάουντ, ενώ στον αντίποδα ο Κλάουνι είχε 31 πόντους με 4 ριμπάουντ. Ο Μπράνσον είχε 27 για τους νικητές.
Τρένο το Ντιτρόιτ
Οι Πίστονς συνεχίζουν δίχως φρένα και μετά το 122-117 επί των Πέισερς πήγαν στην 13η σερί νίκη τους και το 15-2, όντας κορυφή στην Ανατολή. Από την άλλη οι απογοητευτικοί φέτος Πέισερς έπεσαν στο 2-15. Ο Κέιντ Κάνινγκχαμ είχε 24 πόντους, 11 ριμπάουντ και 6 ασίστ για τους νικητές, ενώ ο Ντούρεν είχε 17 πόντους και 12 ριμπάουντ. Ο Σιάκαμ μέτρησε 24 πόντους, 8 ριμπάουντ και 3 ασίστ για τους ηττημένους.
Συνεχίζουν με νίκη οι Χιτ
Οι Χιτ επικράτησαν με 112-106 των Μάβερικς και έτσι πήγαν στο 12-6 κόντρα στο Ντάλας που έπεσα στο 5-14 και ψάχνεται χωρίς Ντέιβις και Ίρβινγκ. Ο Γουέρ είχε 20 πόντους και 18 ριμπάουντ για τους νικητές, ενώ 24 μέτρησε ο ΄Χίρο. Για τους ηττημένους ο Ουάσινγκτον είχε 27 πόντους και 7 ριμπάουντ.
Σόκαραν τους Μπουλς οι Πέλικανς
Οι Πέλικανς έκαναν την έκπληξη και επικράτησαν με 143-130 των Μπουλς. Πήγαν στο 3-15 και έχουν πολλή δουλειά ακόμα για να χαμογελάσουν. Στον αντίποδα οι ταύροι έπεσαν στο 9-8. Ο Μπέι είχε 20 πόντους και 13 ριμπάουντ για τους νικητές, ενώ 29 μέτρησε ο Ζάιον. Ο Γουάιτ τελείωσε με 24 πόντους, 5 ριμπάουντ και 6 ασίστ για το Σικάγο. Ο Ντοσούμνου είχε 28 πόντους και ο Γκίντεϊ 21 πόντους, 7 ριμπάουντ και 6 ασίστ.
Eξαιρετικοί ξανά οι Ράπτορς
Οι Ράπτορς δεν είχαν πρόβλημα να νικήσουν με 110-99 τους Καβς και να ανέβουν στοι 12-5 στην Ανατολή, ρίχνοντας παράλληλα στο 12-7 το Κλίβελαντ που δείχνει αστάθεια τον τελευτάιο καιρό. Ο Ίνγκραμ είχε 37 πόντους, 7 ριμπάουντ για τους νικητές, ενώ ο Ντόνοβαν Μίτσελ μέτρησε 17 πόντους και 8 ασίστ για τους ιππότες.
Πέρασαν από το Φοίνιξ με Τόμπσον οι Ρόκετς
Οι Ρόκετς επικράτησαν με 114-92 των Σανς και ανέβηκαν στο 11-4 ρίχνοντας στο 11-7 το Φοίνιξ. Ο Τόμπσον είχε 28 πόντους, 8 ασίστ και 7 ριμπάουντ, ενώ ο Χόλιντεϊ μέτρησε 22, ο Σενγκούν 18 και ο Σμιθ 17 πόντους. Στον αντίποδα στους 29 σταμάτησε ο Μπρουκς, ενώ ο ηγέτης Μπούκερ μέτρησε 18 πόντους.
