Οι Μπλέιζερς έφυγαν με τη νίκη με 115-103 από το Μιλγουόκι, υποχρεώνοντας τα ελάφια στην 4η σερί ήττα τους.

Δυσκολεύονται πολύ χωρίς Γιάννη Αντετοκούνμπο οι Μπακς και δεν μπορούν να ανταπέξέλθουν. Το Μιλγουόκι ηττήθηκε εντός έδρας από τους Μπλέιζερς με 115-103 και έτσι έπεσε στο 8-10 τη στιγμή που στο ίδιο ρεκόρ πήγε το Πόρτλαντ.

Αυτή ήταν και η 4η σερί ήττα για τα ελάφια που αδυνατούν να βρουν ένα ροζ φύλλο αγώνα και πρέπει να συνέλθουν άμεσα μέχρι να επιστρέψει ο Greek Freak. Για τρία δωδεκάλεπτα οι Μπλέιζερς ήταν οι απόλυτοι κυρίαρχοι και στο 4ο έλεγξαν τη διαφορά για να φτάσουν στο ροζ φύλλο αγώνα.

Φοβερός Γκραντ

Από την πλευτά των νικητών ο Γκραντ έκανε ματσάρα με 35 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ο Άβντια είχε 22 πόντους και ο Κλίνγκαν μέτρησε 14 πόντους με 11 ριμπάουντ. Στον αντίποδα ο Πόρτις είχε 22 πόντους, 6 ριμπάουντ και 2 ασίστ και ο Κούζμα μέτρησε 15 πόντους με 6 ριμπάουντ.

Τα ελάφια σούταραν με 13/36 τρίποντα και δεν μπόρεσαν σε κανένα σημείο να απειλήσουν το Πόρτλαντ που έφτασε σε εύκολη νίκη. Δίχως Γιάννη είναι μια εντελώς άλλη ομάδα που φανερώνει αρκετά προβλήματα και στις δύο μεριές του παρκέ.

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο έπειξε 3 λεπτά και είχε 3 πόντους με 1/1 δίποντο και 1/1 βολή, ενώ μέτρησε 1 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο.

O Λίλαρντ που είναι τραυματίας επέστρεψε στο Μιλγουόκι και αποθεώθηκε από τον κόσμο που δεν ξέχασε την προσφορά του στα ελάφια και το εντυπωσιακό δίδυμο που συνέθεσε με τον Greek Freak.