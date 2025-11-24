NBA: Η τρομερή έμπνευση του Ντόντσιτς με την «ποδιά» στην κορυφή του ΤΟΡ-10!
Ο Σλοβένος σούπερ σταρ όχι μόνο οδήγησε τους Λέικερς στη νίκη με τους 33 πόντους που πέτυχε κόντρα στους Τζαζ αλλά συνδύασε το θέαμα με την ουσία.
Χάρη στην τρομερή του «ποδιά» στον Κέβιν Λοβ από την οποία ξεκίνησε και η... τρομερή alley oop ασίστ για το κάρφωμα του Τζάκσον Χέιζ, βρέθηκε στην κορυφή του ΤΟΡ-10 της βραδιάς.
Αν μη τι άλλο το θέαμα στις 10 καλύτερες φάσεις της βραδιάς ήταν κάτι παραπάνω από πλούσιο!
Δείτε το ΤΟΡ-10
