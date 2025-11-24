Ο Λούκα Ντόντσιτς κυριάρχησε στο ΤΟΡ-10 της βραδιάς στο NBA χάρη στην τρομερή του έμπνευση να κάνει «ποδιά» στον Κέβιν Λοβ.

Ο Σλοβένος σούπερ σταρ όχι μόνο οδήγησε τους Λέικερς στη νίκη με τους 33 πόντους που πέτυχε κόντρα στους Τζαζ αλλά συνδύασε το θέαμα με την ουσία.

Χάρη στην τρομερή του «ποδιά» στον Κέβιν Λοβ από την οποία ξεκίνησε και η... τρομερή alley oop ασίστ για το κάρφωμα του Τζάκσον Χέιζ, βρέθηκε στην κορυφή του ΤΟΡ-10 της βραδιάς.

Αν μη τι άλλο το θέαμα στις 10 καλύτερες φάσεις της βραδιάς ήταν κάτι παραπάνω από πλούσιο!