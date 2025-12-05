ΛεΜπρόν: Έχει περισσότερες παρουσίες σε τελικούς παρά ματς με κάτω από 10 πόντους
Οι Λέικερς έφυγαν με το διπλό με 123-120 από το Τορόντο χάρη στο τρίποντο του Χατσιμούρα.
To καλάθι νίκης έγινε μετά από ασίστ του ΛεΜπρόν. Με αυτόν τον τρόπο ο Βασιλιάς έδωσε την σημαντικότερη ασίστ του ματς, αλλά είδε το ρεκόρ του να σταματά.
Ο ΛεΜπρόν έμεινε κάτω από τους 10 πόντους για πρώτη φορά μετά από 1297 παιχνίδια και έτσι το απίθανο του ρεκόρ... πήγε περίπατο. Αλλά υπάρχει και άλλο ένα τρομερό στατιστικό.
Ο Βασιλιάς στην καριέρα του στην κορυφαία λίγκα του κόσμου έχει παραπάνω παρουσίες σε τελικούς του ΝΒΑ παρά ματς με κάτω από 10 πόντους. Μετρά 10 παρουσίες στα NBA Finals, ενώ σε μόλις 9 περιπτώσεις ήταν μονοψήφιος.
LeBron has MORE Finals appearances than games with single-digit points 🤯— Bleacher Report (@BleacherReport) December 5, 2025
And his streak ended on a game-winning dime. Unreal.
(h/t @statmuse) pic.twitter.com/g2lEEWgHi4
