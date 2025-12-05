Ένα τρομερό στατιστικό δείχνει την τεράστια καριέρα του ΛεΜπρόν Τζέιμς και την παρουσία του σε τελικούς.

Οι Λέικερς έφυγαν με το διπλό με 123-120 από το Τορόντο χάρη στο τρίποντο του Χατσιμούρα.

To καλάθι νίκης έγινε μετά από ασίστ του ΛεΜπρόν. Με αυτόν τον τρόπο ο Βασιλιάς έδωσε την σημαντικότερη ασίστ του ματς, αλλά είδε το ρεκόρ του να σταματά.

Ο ΛεΜπρόν έμεινε κάτω από τους 10 πόντους για πρώτη φορά μετά από 1297 παιχνίδια και έτσι το απίθανο του ρεκόρ... πήγε περίπατο. Αλλά υπάρχει και άλλο ένα τρομερό στατιστικό.

Ο Βασιλιάς στην καριέρα του στην κορυφαία λίγκα του κόσμου έχει παραπάνω παρουσίες σε τελικούς του ΝΒΑ παρά ματς με κάτω από 10 πόντους. Μετρά 10 παρουσίες στα NBA Finals, ενώ σε μόλις 9 περιπτώσεις ήταν μονοψήφιος.