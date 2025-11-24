Λούκα Ντόντσιτς: Μυθική «ποδιά» και.. ασίστ για alley oop κάρφωμα
Απίθανα πράγματα συνεχίζει να κάνει ο Λούκα Ντόντσιτς στην άλλη άκρη του Ατλαντικού!
Δεν ήταν μόνο οι 33 πόντοι που πέτυχε κόντρα στους Γιούτα Τζαζ οδηγώντας τους Λέικερς σε άλλη μια νίκη, αλλά και οι τρομερές εμπνεύσεις που έχει προσφέροντας πλούσιο θέαμα.
Μάλιστα ανάγκασε και τον εκφωνητή να αναφωνήσει «Showtime Lakers» επαναφέροντας στις μνήμες τις εποχές του Μάτζικ Τζόνσον και του Τζαμπάρ.
Τι έκανε ο Λούκα; «Ποδιά» στον πολύπειρο Κέβιν Λοβ και στη συνέχεια ασιστ για alley oop κάρφωμα του Τζάκσον Χέιζ!
Η τρομερή φάση του Ντόντσιτς
LUKA DONČIĆ ARE YOU SERIOUS??
NUTMEG INTO A FASTBREAK ALLEY-OOP 🤯 pic.twitter.com/K8NwvXRRJD— NBA (@NBA) November 24, 2025
Και... ξανά
Luka Doncic is the pure definition of what the Showtime Lakers were all about with all due respect— Mark Jackson's Burner (@casualtakeking) November 24, 2025
pic.twitter.com/4PC3W79ylU
