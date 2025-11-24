Ο Λούκα Ντόντσιτς συνδυάζει με τον πλέον αρμονικό τρόπο το θέαμα με την ουσία! Και το (ξανα)έδειξε στο ματς των Λέικερς με τη Γιούτα.

Απίθανα πράγματα συνεχίζει να κάνει ο Λούκα Ντόντσιτς στην άλλη άκρη του Ατλαντικού!

Δεν ήταν μόνο οι 33 πόντοι που πέτυχε κόντρα στους Γιούτα Τζαζ οδηγώντας τους Λέικερς σε άλλη μια νίκη, αλλά και οι τρομερές εμπνεύσεις που έχει προσφέροντας πλούσιο θέαμα.

Μάλιστα ανάγκασε και τον εκφωνητή να αναφωνήσει «Showtime Lakers» επαναφέροντας στις μνήμες τις εποχές του Μάτζικ Τζόνσον και του Τζαμπάρ.

Τι έκανε ο Λούκα; «Ποδιά» στον πολύπειρο Κέβιν Λοβ και στη συνέχεια ασιστ για alley oop κάρφωμα του Τζάκσον Χέιζ!

Η τρομερή φάση του Ντόντσιτς

LUKA DONČIĆ ARE YOU SERIOUS??



NUTMEG INTO A FASTBREAK ALLEY-OOP 🤯 pic.twitter.com/K8NwvXRRJD November 24, 2025

Και... ξανά