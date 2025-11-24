Οι Λος Άντζελες Λέικερς επικράτησαν μέσα στο Σολτ Λέικ Σίτι των Γιούτα Τζαζ με 108-106 και έφτασαν τις τέσσερις συνεχόμενες νίκες.

Όπως φαίνεται οι στόχοι των Λος Άντζελες Λέικερς είναι υψηλοί τη φετινή σεζόν, ειδικά από τη στιγμή που θα αγωνίζονται πλήρεις και χωρίς προβλήματα.

Στην εκτός έδρας αναμέτρηση κόντρα στους Γιούτα Τζαζ έφτασαν σε μια δύσκολη νίκη με 108-106 και συνέχισαν να... καταδιώκουν στη Δύση τους πρωτοπόρους Θάντερ, έχοντας 12-4 ρεκόρ έναντι 17-1 της ομάδας από την Οκλαχόμα. Αυτή ήταν η 4η συνεχόμενη νίκη των Λέικερς και η 8η σε 10 ματς μακριά από το Λος Άντζελες.

Εκείνος που έκανε την διαφορά ήταν ο Λούκα Ντόντσιτς, ο οποίος αγωνίστηκε 40 λεπτά και είχε 33 πόντους με 7/12 δίποντα, 3/12 τρίποντα, 10/12 βολές, 11 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 3 κλεψίματα αλλά και 6 λάθη. Γεμάτη ήταν και η παρουσία του Λεμπρόν Τζέιμς, ο οποίος είχε από τη πλευρά του άλλους 17 πόντους με 8/14 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 1/2 βολές, 8 ασίστ και 6 ριμπάουντ.

Με double double τελείωσε το ματς ο... άστοχος Όστιν Ριβς καθώς μέτρησε 22 πόντους και 10 ριμπάουντ αλλά με μόλις 7/17 εντός παιδιάς (6/9 δίποντα, 1/8 τρίποντα, 7/8 βολές).

Στον αντίποδα, οι Τζαζ γνώρισαν την 4η εντός έδρας ήττα τους σε σύνολο εννέα αγώνων ρίχνοντας το ρεκόρ τους στο 5-11. Μάλιστα αυτή ήταν η 3η συνεχόμενη στο NBA και η 4η στα πέντε τελευταία τους παιχνίδια. Πρώτος σκόρερ ήταν ο Κεγιόντε Τζορτζ με 27 πόντους και 4/10 τρίποντα, ενώ ο Λάουρι Μάρκανεν είχε άλλους 20 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Μάλιστα η Γιούτα είχε... διπλή ευκαιρία στο ματς! Πρώτα ο Μάρκανεν αστόχησε από την κορυφή της ρακέτα στα 11'' πριν από το τέλος και με το σκορ στο 107-106 υπέρ των Λέικερς ενώ ακολούθησε άστοχο σουτ του Κεγιοντε Τζορτζ με την εκπνοή με το σκορ στο 108-106.

Τα δωδεκάλεπτα: 30-32, 55-62, 81-84, 106-108.