Με μία τετράδα πρωταγωνιστών, οι Χιτ επικράτησαν των Σίξερς στη Φιλαδέλφεια με 127-117 και πανηγύρισαν την τέταρτη σερί τους νίκη.

Οι Σίξερς (9-7) μπορεί να έχουν στα τελευταία παιχνίδια τους τον Πολ Τζορτζ, αλλά οι Χιτ (11-6) έκαμψαν την αντίστασή τους στη Φιλαδέλφεια, επικρατώντας 127-117.

Οι 32 πόντοι του Νόρμαν Πάουελ και οι 20 του ΚελΈρ Γουέρ που προσέθεσε 16 ριμπάουντ έκαναν τη διαφορά για τους Χιτ, που δείχνουν ότι αποκτούν ρυθμό στη σεζόν.

Δίπλα στους δύο παραπάνω που έκαναν τη διαφορά, ήρθαν να συμπληρώσουν οι Χάιμε Χάκεθ Τζ. με 22 πόντους και Μπαμ Αντεμπάγιο με 18, ενώ για τους ηττημένους, που φυσικά δεν έχουν τον Τζοέλ Εμπίντ για έβδομο διαδοχικό ματς, ο Ταϊρίς Μάξεϊ έγραψε 27 πόντους.

Χαμηλά, ωστόσο, έμεινε ο Πολ Τζορτζ με 10 πόντους και 0/5 τρίποντα, με τους Χιτ να πανηγυρίζουν την τέταρτη διαδοχική νίκη τους.

Τα δωδεκάλεπτα: 27-37, 67-71, 93-99, 117-127