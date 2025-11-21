Τέλος εποχής για τους αδερφούς Τζόι και Τζέσι Μπας στους Λέικερς. Παρέμεινε στη θέση της η Τζίνι Μπας.

Aπό τον περασμένο Ιούνιο έχουν γίνει γνωστές οι αλλαγές σε έναν από τους μεγαλύτερους οργανισμούς στο ΝΒΑ. Η οικογένεια Mπας είχε έρθει σε συμφωνία για την πώληση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών των Λέικερς στον Μάρκ Γουόλτερ, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και πρόεδρο της TWG Global και η αξία πώλησης της ομάδας έφτασε το ποσό των 10 δισεκατομμυρίων!

Πλέον οι Λέικερς προχώρησαν σε απόλυση των Τζόι και Τζέσι Μπακς από το Front Office όπως τόνισε ο έγκυρος Σαμς Σαράνια. Μαζί τους αποτελεί παρελθόν και μεγάλο μέρος του τμήματος σκάουτινγκ όπως αναφέρει ο Ντέιβ ΜακΜέναμιν.

«Είμαστε εξαιρετικά περήφανοι που ήμασταν μέρος αυτού του οργανισμού τις τελευταίες 20 σεζόν. Ευχαριστούμε τους οπαδούς των Λέικερς που αγκάλιασαν την οικογένειά μας σε κάθε βήμα. Μακάρι τα πράγματα να ήταν διαφορετικά με τον τρόπο που τελείωσε η πορεία μας με την ομάδα. Σε στιγμές όπως αυτή, μακάρι να μπορούσαμε να ρωτήσουμε τον μπαμπά μας τι θα σκεφτόταν για όλα αυτά.

Η ιδέα του Δρ. Μπας ήταν να αναλάβουμε ο Τζόι και εγώ τη διαχείριση του μπάσκετ κάποια μέρα. Αλλά η Τζίνι κατάφερε να διατηρήσει τη θέση της, ενώ τα αδέλφια της απολύθηκαν», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους τα αδέρφια που έριξαν έτσι τη... μπηχτή στην αδερφή τους που κράτησε τη θέση της.

Η Τζίνι Μπας συνεχίζει να έχει ρόλο ως Κυβερνήτης της ομάδας, οπότε η απόλυση έπρεπε να... περάσει και απ' αυτήν.

Τα δύο αδέρφια ήταν αυτά που εναντιώθηκαν στην πώληση του πλειοψηφικού πακέτου των Λέικερς από την οικογένεια Μπας στον Μαρκ Γουόλτερ που είναι ο νέος μεγαλομέτοχος.

Αξίζει να τονιστεί πως Τζόι και Τζέσι Μπας είχαν κάνει καλή δουλειά στο scouting, αφού η ομάδα... ανακάλυψε παίκτες όπως ο Ριβς, ο Καρούσο, ο Κούζμα, ο Κρίστι, ο Νανς και ο Κλάρκσον.