Oι Ρόκετς έδειξαν χαρακτήρα και επικράτησαν με 114-104 μέσα στο Κλίβελαντ.

Συνεχίζουν να εντυπωσιάζουν οι Ρόκετς τη φετινή σεζόν και βάζουν πολύ ψηλά τον πήχη. Το Χιούστον έφυγε με το διπλό από το Κλίβελαντ αφού επικράτησε με 114-104 και πήγε στο 10-3 ρίχνοντας τους ηττημένους στο 10-6.

Από την πλέυρά των Ρόκετς που άντεξαν στο τέλος και πανηγύρισαν τη νίκη, ο Σενγκούν είχε 28 πόντους, 11 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ο Ντουράντ μέτρησε 20 πόντους και ο Τόμπσον είχε 12 πόντους, 9 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 5 κλεψίματα.

Στον αντίποδα για τους ηττημένους ο Χάντερ είχε 25 πόντους, 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ενώ ο ηγέτης των ιπποτών, ο Μίτσελ έμεινε στους 21 πόντους και δεν μπόρεσε να αποτρέψει την ήττα της ομάδας του.

Οι Ρόκετς ξεκίνησαν το ματς με την ψηλή τους πεντάδα, δηλαδή με Τόμπσον, Ντουράντ, Σμιθ, Σενγκούν και Άνταμς σε μια επαναστατική κίνηση του Ουντόκα από την preseason μέχρι σήμερα.