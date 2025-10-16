Ο τραυματισμός του Φρεντ ΒανΒλίτ έχει κάνει τον Άιμε Ουντόκα να δοκιμάζει κάτι που έχει μεγάλο ενδιαφέρον.

Η σεζόν δεν ξεκινά καλά για τους Ρόκετς, αφού στις 22 Σεπτέμβρη έγινε γνωστό πως ο Φρεντ ΦανΦλίτ υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού λίγο πριν την έναρξη της προετοιμασίας, κάτι που μπορεί να σημαίνει και το οριστικό τέλος για εκείνον τη φετινή σεζόν.

Αυτό σήμαινε πως το Χιούστον έμεινε με μοναδικό διαθέσιμο point guard τον.... άγουρο ακόμα Ριντ Σέπαρντ. Όμως ο Άιμε Ουντόκα προσπαθεί να μετατρέψει την ατυχία σε ευκαιρία αν κρίνουμε από την πεντάδα που κατέβασε στο ματς με τους Πέλικανς.

Το Χιούστον παρατάχθηκε κόντρα στους πελεκάνους με μια πεντάδα ψηλών. Point guard ο εξαιρετικός και μεγάλο prospect, Αμίν Τόμπσον, έχοντας μαζί του στην περιφέρεια τους Κέβιν Ντουράντ και Τζαμπάρι Σμιθ.

Στη ρακέτα έπελεξε να βάλει δύο σέντερ. Τον φοβερό Σενγκούν που έκανε μαγικό Eurobasket και θέλει να παρουσιαστεί ακόμα καλύτερος φέτος και τον πολύπειρο Στίβεν Άνταμς. Πεντάδα με μεγάλα κορμιά, από τις πιο ψηλές πεντάδες στη λίγκα αν χρησιμοποιηθεί και στα επίσημα.

Δηλαδή ο Ουντόκα έχει κατεβάσει θέση σχεδόν όλους του παίκτες του.

Το... κατέβασμα του Τόμπσον που θυμίζει Γιάννη

Ο Τόμσπον είναι 2.01, ενώ Ντουράντ, Σμιθ, Σενγκούν και Άνταμς βλέπουν τον κόσμο από τα 2.11. Σίγουρα κάτι που δεν έχουμε συνηθίσει στο ΝΒΑ και θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον αν ο Ουντόκα θα τους βάλει παρέα και όταν ξεκινήσει η regular season. Μήπως φέρει την... επανάσταση με αυτή τη σκέψη που έχει κάνει!

Mια πεντάδα με τον Ντουράντ σίγουρα να αναλαμβάνει τις περισσότερες ευθύνες στο σκοράρισμα μαζί με τον Σενγκούν. Ο Τόμπσον είναι ένας παίκτης με τεράστια περιθώρια εξέλιξης και ίσως το να τον κατεβάσει θέση ο Ουντόκα, θα είναι ευεργετικό για να του ανοίξει κι άλλους ορίζοντες και τον κάνει να ελέγχει καλύτερα το παιχνίδι σαν κουμανταδόρος. Κάτι που είχε κάνει και ο Τζέισον Κιντ με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μπακς. Ήταν ο προπονητής που βοήθησε στην εκτόξευση του Γιάννη, θέλοντας να κατεβάζει μπάλα περισσότερο ο Έλληνας σταρ και να παίρνει τις κρίσιμες αποφάσεις στο ματς.