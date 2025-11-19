Μπλέιζερς - Σανς 110-127: Ο Μπούκερ οδήγησε το Φοίνιξ σε νίκη, στο ματς των απουσιών
Μπορεί να μην είχαν τον Γκρέισον Άλεν, αλλά οι Σανς (9-6) κατάφεραν να πάρουν μια πολύ σημαντική νίκη στην έδρα των Μπλέιζερς (6-8) με 110-127.
Με το σκοράρισμα να μοιράζεται και τον Κόλιν Γκιλέσπι να έρχεται από τον πάγκο για να σκοράρει 19 πόντους, όσους και ο Ντέβιν Μπούκερ, οι Σανς βρήκαν τις λύσεις που χρειάστηκαν ώστε να φύγουν νικητές από το Όρεγκον.
Την ώρα που οι Μπλέιζερς, έχοντας τους Τζρου Χόλιντε, Τζεράμι Γκραντ, Σκουτ Χέντερσον παροπλισμένους, δεν κατάφεραν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της αναμέτρησης, παρά τους 29 πόντους του Σάεντον Σαρπ.
Τα δωδεκάλεπτα: 32-35, 61-64, 82-100, 110-127
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- NBA: Ο Ρισασέ αρχικά σόκαρε με την πτώση του στο παρκέ, αλλά αντίπαλοι και διαιτητές συνέχισαν το παιχνίδι!
- NBA: Σενγκούν και Ντουράντ λύγισαν τους Μάτζικ στην παράταση, επέστρεψαν από το -18 οι Χοκς με επική ανατροπή!
- Σανς - Πέισερς 133-98: Μπούκερ και Μπρουκς είχαν... 65 πόντους στο εύκολο +35 του Φοίνιξ