Με τον Ντέβιν Μπούκερ και τον Κόλιν Γκιλέσπι να σκοράρουν 19 πόντους, οι Σανς επικράτησαν των Μπλέιζερς 127-110 στο Πόρτλαντ.

Μπορεί να μην είχαν τον Γκρέισον Άλεν, αλλά οι Σανς (9-6) κατάφεραν να πάρουν μια πολύ σημαντική νίκη στην έδρα των Μπλέιζερς (6-8) με 110-127.

Με το σκοράρισμα να μοιράζεται και τον Κόλιν Γκιλέσπι να έρχεται από τον πάγκο για να σκοράρει 19 πόντους, όσους και ο Ντέβιν Μπούκερ, οι Σανς βρήκαν τις λύσεις που χρειάστηκαν ώστε να φύγουν νικητές από το Όρεγκον.

Την ώρα που οι Μπλέιζερς, έχοντας τους Τζρου Χόλιντε, Τζεράμι Γκραντ, Σκουτ Χέντερσον παροπλισμένους, δεν κατάφεραν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της αναμέτρησης, παρά τους 29 πόντους του Σάεντον Σαρπ.

Τα δωδεκάλεπτα: 32-35, 61-64, 82-100, 110-127