Ο Ντρέιμοντ Γκριν περιέγραψε τον διάλογό του με τον Γουεμπανιάμα: «Μικρέ, μ@@@@, με φοβάσαι!»
Γκριν και Γουεμπανιαμά είχαν την... δική τους κόντρα κατά τη διάρκεια του αγώνα Σπερς-Γουόριορς, το οποίο ήταν και για το NBA Cup.
Συγκεκριμένα αποκάλυψε τον διάλογο που είχαν και το trash talk που έκαναν πηγαίνοντας από τη μία άκρη του παρκέ στην άλλη.
«Μικρέ, μ@@@@, με φοβάσαι!» είπε ο Γκριν στον Γουέμπι, με τον Γάλλο να απαντάει: «Τι να φοβηθώ από εσένα... Κοίτα αυτό».
Όπου «κοίτα αυτό» ακολούθησε το τρομερό alley oop κάρφωμα μπροστά από τον Ντρέιμοντ Γκριν, στον οποίο και έδωσε... πληρωμένη απάντηση.
Draymond: “you little motherf*cker… you f*cking scared of me.”— ClutchPoints (@ClutchPoints) November 17, 2025
Wemby: “what I ain't f*cking scared of you… watch this.”
Draymond Green talks about the Wemby alley-oop dunk and what was said 😂
(via @DraymondShow)
pic.twitter.com/IzOa6cYLK3
