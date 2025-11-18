Ο Ντρέιμοντ Γκριν περιέγραψε τον διάλογό του με τον Γουεμπανιάμα: «Μικρέ, μ@@@@, με φοβάσαι!»

Beef άνοιξε ο Ντρέιμοντ Γκριν με τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα, με τον έμπειρο φόργουορντ των Γουόριορς να... αποκαλύπτει τον διάλογό του με τον Γάλλο.

Γκριν και Γουεμπανιαμά είχαν την... δική τους κόντρα κατά τη διάρκεια του αγώνα Σπερς-Γουόριορς, το οποίο ήταν και για το NBA Cup.

Συγκεκριμένα αποκάλυψε τον διάλογο που είχαν και το trash talk που έκαναν πηγαίνοντας από τη μία άκρη του παρκέ στην άλλη.

«Μικρέ, μ@@@@, με φοβάσαι!» είπε ο Γκριν στον Γουέμπι, με τον Γάλλο να απαντάει: «Τι να φοβηθώ από εσένα... Κοίτα αυτό».

Όπου «κοίτα αυτό» ακολούθησε το τρομερό alley oop κάρφωμα μπροστά από τον Ντρέιμοντ Γκριν, στον οποίο και έδωσε... πληρωμένη απάντηση.