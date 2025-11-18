Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποχώρησε τραυματίας από το παιχνίδι των Μπακς με τους Καβαλίερς με πρόβλημα στον προσαγωγό.

Τον κώδωνα του κινδύνου έκρουσε ο Έλληνας σούπερ σταρ μετά τον τραυματισμό του στο παιχνίδι των Μπακς με τους Καβαλίερς.

Συγκεκριμένα αποχώρησε με πρόβλημα στον αριστερό του προσαγωγό και έκτοτε δεν επέστρεψε στο παιχνίδι με την ομάδα του Μιλγουόκι να γνωρίζει την ήττα από το Κλίβελαντ.

Σύμφωνα με την πρώτη ενημέρωση των Μπακς ο Αντετοκούνμπο έχει υποστεί θλάση στον προσαγωγό ωστόσο τα πάντα θα ξεκαθαρίσουν μετά τις εξετάσεις στις οποίες θα υποβληθεί την Τρίτη 18/11.