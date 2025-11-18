Αντετοκούνμπο: Η πρώτη εκτίμηση για τον τραυματισμό του Γιάννη
Τον κώδωνα του κινδύνου έκρουσε ο Έλληνας σούπερ σταρ μετά τον τραυματισμό του στο παιχνίδι των Μπακς με τους Καβαλίερς.
Συγκεκριμένα αποχώρησε με πρόβλημα στον αριστερό του προσαγωγό και έκτοτε δεν επέστρεψε στο παιχνίδι με την ομάδα του Μιλγουόκι να γνωρίζει την ήττα από το Κλίβελαντ.
Σύμφωνα με την πρώτη ενημέρωση των Μπακς ο Αντετοκούνμπο έχει υποστεί θλάση στον προσαγωγό ωστόσο τα πάντα θα ξεκαθαρίσουν μετά τις εξετάσεις στις οποίες θα υποβληθεί την Τρίτη 18/11.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.