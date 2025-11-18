Αντετοκούνμπο: Αγωνία για Γιάννη, αποχώρησε τραυματίας από το παιχνίδι κόντρα στους Καβαλίερς
Συναγερμός ήχησε στις τάξεις των Μιλγουόκι Μπακς, καθώς ο Έλληνας σούπερ σταρ τραυματίστηκε στον αριστερό του προσαγωγό!
Συγκεκριμένα, ο Γιάννης προσπάθησε να φτάσει στο καλάθι των Καβαλίερς έχοντας μπροστά του τον Τζάρετ Άλεν αλλά αμέσως έπιασε τον προσαγωγό του.
Μπορεί να επέστρεψε χωλαίνοντας την άμυνα αλλά όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων δεν μπόρεσε να συνεχίσει στο παιχνίδι.
Αποχώρησε αμέσως για τα αποδυτήρια με 3:03 να απομένουν για το ημίχρονο και με το σκορ ισόπαλο στους 49 πόντους.
Έως εκείνο το σημείο ο Αντετοκούνμπο είχε 14 πόντους με 6/10 δίποντα, 2/3 βολές, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο και 4 λάθη σε 14 λεπτά συμμετοχής.
Ο τραυματισμός του Γιάννη Αντετοκούνμπο
