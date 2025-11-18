Οι Μαϊάμι Χιτ ήταν οι νικητές στο... θρίλερ κόντρα στους Νιου Γιορκ Νικς καθώς επικράτησαν εντός έδρας με 115-113.

Οι Νικς είχαν την ευκαιρία να διεκδικήσουν την πρώτη εκτός έδρας νίκη τους για τη φετινή σεζόν στο ενδεχόμενο της παράτασης, αλλά η μπάλα έπαιξε... άσχημο παιχνίδι στον Καρλ Άντονι Τάουνς, ο οποίος τελικά αστόχησε στο σουτ της ισοφάρισης με αποτέλεσμα η νίκη να πάει στα χέρια των γηπεδούχων Χιτ.

Ο Νόρμαν Πάουελ ήταν εκείνος που οδήγησε το Μαϊάμι στο σκοράρισμα έχοντας 19 πόντους με 9/20 εντός παιδιάς ωστόσο εξαιρετική δουλειά έκαναν οι Ντέιβιον Μίτσελ (18π., 5ασ., 3ριμπ. και πολύ καλές άμυνες), Κελ'ελ Γουέρ (16π., 14ριμπ.), Σιμόνε Φοντέκιο (14π., 4ριμπ., 3ασ.), Χάιμε Βάσκεζ (13π., 4ασ.) και Πελ Λάρσον (13π., 7ριμπ., 4ασ.).

Έτσι... καλύφθηκαν οι σημαντικές απουσίες των Μπαμ Αντεμπάγιο και Τάιλερ Χίρο οι οποίοι ήταν και πάλι εκτός. Απουσίες και μάλιστα... πρωτοκλασάτες είχαν επίσης και οι Νικς καθώς παρέμειναν εκτός δράσης οι Τζέιλεν Μπράνσον και Όου Τζι Ανουνόμπι.

Αν και είχαν πολύ καλή παρουσία οι ΜακΜπράιντ (25π., 5/12τρ.), Μπρίτζες (23π.) και Τάουνς (22π., 15ριμπ.), οι Νικς έμειναν και πάλι με... άδεια τα χέρια μακριά μακριά από τη Νέα Υόρκη (0-4).

Τα δωδεκάλεπτα: 25-20, 55-51, 83-82, 115-113.