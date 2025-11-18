Οι Μπακς είδαν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να αποχωρεί τραυματίας στο τέλος του ημιχρόνου και οι Καβαλίερς φρόντισαν να εκμεταλλευτούν την απουσία του Έλληνα σούπερ σταρ κερδίζοντας στο Κλίβελαντ με 118-106 έχοντας σε τρομερό βράδυ τον Ντόνοβαν Μίτσελ.

Από τη στιγμή που ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού, αυτομάτως μειώθηκαν και οι πιθανότητες των Μιλγουόκι Μπακς να φύγουν από το Κλίβελαντ με τη νίκη.

Ο «Greek Freak» είχε μια άτυχη στιγμή λίγο πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου καθώς έπιασε τον αριστερό του προσαγωγό, πήγε στα αποδυτήρια και έκτοτε δεν επέστρεψε ποτέ στο ματς.

Μέχρι εκείνο το σημείο το σκορ ήταν ισόπαλο στους 49 πόντους, με τους γηπεδούχους Καβαλίερς να εκμεταλλεύονται περισσότερο την άμυνά τους στην τελευταία περίοδο, όταν και περιόρισαν τους Μπακς στους 18 πόντους. Μάλιστα πραγματοποίησαν ένα επιμέρους σκορ 12-3 με το οποίο μετέτρεψαν το 88-88 σε 100-91 με αποτέλεσμα να διατηρήσουν έκτοτε τον έλεγχο του αγώνα. Αυτό ήταν και το κλειδί προκειμένου να φτάσουν οι Καβς στην 3η νίκη τους στα τέσσερα τελευταία τους παιχνίδια και στο 10-5 ρεκόρ στη σεζόν.

Φυσικά έβαλε το χεράκι του ο Ντόνοβαν Μίτσελ, ο οποίος πραγματοποίησε εξαιρετικό παιχνίδι έχοντας 37 πόντους με 10/14 δίποντα, 4/8 τρίποντα, 5/7 βολές, 7 ασίστ, 5 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο σε 36 λεπτά συμμετοχής. Οι Καβαλίερς είχαν και πλουραλισμό άλλοι πέντε παίκτες ήταν «διψήφιοι» , με τον Σαμ Μέριλ να είχε 20 πόντους με 6/9 τρίποντα και τους Μόμπλεϊ (14π.), Αλεν (12π.), Χάντερ (11π.) και Πόρτερ Τζούνιορ (11π.) να ακολουθούσαν.

Στον αντίποδα, οι Μπακς δεν τα κατάφεραν χωρίς τον μεγάλο τους ηγέτη στο δεύτερο ημίχρονο και γνώρισαν την 3η ήττα τους στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια με αποτέλεσμα να πέσει το ρεκόρ τους στο 8-7. Απόντος του Αντετοκούνμπο ο οποίος σε 13 λεπτά είχε 14 πόντους, ξεχώρισαν ο Ράιαν Ρόλινς με 24 πόντους με 5/10 τρίποντα και 5 ασίστ, θετική ήταν και η παρουσία των Τέρνερ (15π., 4/5τρ.), Γκριν (12π., 4/8τρ.) και Τρεντ Τζούνιορ (12π., 2/5τρ.)

Ο απολογισμός του Γιάννη Αντετοκούνμπο μέχρι να τραυματιστεί

Χρόνος Συμμετοχής: 13:00

Πόντοι: 14

Δίποντα: 6/10

Βολές: 2/3

Ριμπάουντ 3-2

Ασίστ: 4

ΚΛεψίματα: 1

Λάθη: 4

Τα δωδεκάλεπτα: 26-33, 59-57, 91-88, 118-106.

Milwaukee Bucks MIN PTS FG 3PT FT OREB DREB REB AST TO STL BLK PF +/- # Players M/A % M/A % M/A % 34 Giannis Antetokounmpo * 13 14 6-10 0-0 2-3 2 3 5 4 4 1 0 2 0 18 Kyle Kuzma * 24 10 4-12 1-3 1-1 2 3 5 2 0 1 0 4 +2 3 Myles Turner * 37 15 4-9 4-5 3-4 1 6 7 2 2 3 1 1 +1 20 AJ Green * 40 12 4-10 4-8 0-0 3 3 3 4 0 1 0 3 -10 13 Ryan Rollins * 29 24 9-22 5-10 1-1 3 3 3 5 4 1 0 3 +1 9 Bobby Portis 27 11 3-7 1-3 4-6 1 5 6 0 0 1 0 0 -13 00 Jericho Sims 12 2 1-2 0-0 0-0 1 1 2 1 0 0 0 1 -8 11 Gary Harris 5 2 1-3 0-2 0-0 0 1 1 0 0 0 0 1 -4 5 Gary Trent Jr. 31 12 5-10 2-5 0-0 0 2 2 0 2 1 0 1 -18 50 Cole Anthony 22 4 2-8 0-0 0-0 1 2 3 8 2 0 0 2 -11 Thanasis Antetokounmpo DNP - COACH'S DECISION Pete Nance DNP - COACH'S DECISION Amir Coffey DNP - COACH'S DECISION Andre Jackson Jr. DNP - COACH'S DECISION Mark Sears DNP - COACH'S DECISION TOTAL 240 106 39-93 17-36 11-15 7 27 34 26 14 9 1 17