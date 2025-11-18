Καβαλίερς - Μπακς 118-106: Το πάλεψαν χωρίς... Γιάννη αλλά υπέκυψαν στον τρομερό Μίτσελ

Γιώργος Κούβαρης
Οι Μπακς είδαν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να αποχωρεί τραυματίας στο τέλος του ημιχρόνου και οι Καβαλίερς φρόντισαν να εκμεταλλευτούν την απουσία του Έλληνα σούπερ σταρ κερδίζοντας στο Κλίβελαντ με 118-106 έχοντας σε τρομερό βράδυ τον Ντόνοβαν Μίτσελ.

Από τη στιγμή που ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού, αυτομάτως μειώθηκαν και οι πιθανότητες των Μιλγουόκι Μπακς να φύγουν από το Κλίβελαντ με τη νίκη.

Ο «Greek Freak» είχε μια άτυχη στιγμή λίγο πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου καθώς έπιασε τον αριστερό του προσαγωγό, πήγε στα αποδυτήρια και έκτοτε δεν επέστρεψε ποτέ στο ματς.

Μέχρι εκείνο το σημείο το σκορ ήταν ισόπαλο στους 49 πόντους, με τους γηπεδούχους Καβαλίερς να εκμεταλλεύονται περισσότερο την άμυνά τους στην τελευταία περίοδο, όταν και περιόρισαν τους Μπακς στους 18 πόντους. Μάλιστα πραγματοποίησαν ένα επιμέρους σκορ 12-3 με το οποίο μετέτρεψαν το 88-88 σε 100-91 με αποτέλεσμα να διατηρήσουν έκτοτε τον έλεγχο του αγώνα. Αυτό ήταν και το κλειδί προκειμένου να φτάσουν οι Καβς στην 3η νίκη τους στα τέσσερα τελευταία τους παιχνίδια και στο 10-5 ρεκόρ στη σεζόν.

Φυσικά έβαλε το χεράκι του ο Ντόνοβαν Μίτσελ, ο οποίος πραγματοποίησε εξαιρετικό παιχνίδι έχοντας 37 πόντους με 10/14 δίποντα, 4/8 τρίποντα, 5/7 βολές, 7 ασίστ, 5 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο σε 36 λεπτά συμμετοχής. Οι Καβαλίερς είχαν και πλουραλισμό άλλοι πέντε παίκτες ήταν «διψήφιοι» , με τον Σαμ Μέριλ να είχε 20 πόντους με 6/9 τρίποντα και τους Μόμπλεϊ (14π.), Αλεν (12π.), Χάντερ (11π.) και Πόρτερ Τζούνιορ (11π.) να ακολουθούσαν.

 

Στον αντίποδα, οι Μπακς δεν τα κατάφεραν χωρίς τον μεγάλο τους ηγέτη στο δεύτερο ημίχρονο και γνώρισαν την 3η ήττα τους στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια με αποτέλεσμα να πέσει το ρεκόρ τους στο 8-7. Απόντος του Αντετοκούνμπο ο οποίος σε 13 λεπτά είχε 14 πόντους, ξεχώρισαν ο Ράιαν Ρόλινς με 24 πόντους με 5/10 τρίποντα και 5 ασίστ, θετική ήταν και η παρουσία των Τέρνερ (15π., 4/5τρ.), Γκριν (12π., 4/8τρ.) και Τρεντ Τζούνιορ (12π., 2/5τρ.)

Ο απολογισμός του Γιάννη Αντετοκούνμπο μέχρι να τραυματιστεί

  • Χρόνος Συμμετοχής: 13:00
  • Πόντοι: 14
  • Δίποντα: 6/10
  • Βολές: 2/3
  • Ριμπάουντ 3-2
  • Ασίστ: 4
  • ΚΛεψίματα: 1
  • Λάθη: 4

Τα δωδεκάλεπτα: 26-33, 59-57, 91-88, 118-106.

Milwaukee BucksMINPTSFG3PTFTOREBDREBREBASTTOSTLBLKPF+/-
#PlayersM/A%M/A%M/A%
34Giannis Antetokounmpo *13146-100-02-3235441020
18Kyle Kuzma *24104-121-31-123520104+2
3Myles Turner *37154-94-53-416722311+1
20AJ Green *40124-104-80-033340103-10
13Ryan Rollins *29249-225-101-133354103+1
9Bobby Portis27113-71-34-615600100-13
00Jericho Sims1221-20-00-011210001-8
11Gary Harris521-30-20-001100001-4
5Gary Trent Jr.31125-102-50-002202101-18
50Cole Anthony2242-80-00-012382002-11
Thanasis AntetokounmpoDNP - COACH'S DECISION
Pete NanceDNP - COACH'S DECISION
Amir CoffeyDNP - COACH'S DECISION
Andre Jackson Jr.DNP - COACH'S DECISION
Mark SearsDNP - COACH'S DECISION
TOTAL24010639-9317-3611-157273426149117

Cleveland CavaliersFG3PTFTREBASTPFTOSTLBLK+/-MIN
View Table LegendPTSM/A%M/A%M/A%OREBDREBREB
#Players
12De'Andre Hunter *115-111-40-005513200-326
31Jarrett Allen *124-70-04-424620201025
4Evan Mobley *144-91-25-806664601+536
45Donovan Mitchell *3714-224-85-705574210+736
5Sam Merrill *207-106-90-014501101+428
32Dean Wade52-31-20-080830021+1428
35Nae'Qwan Tomlin21-20-10-011211101+912
3Thomas Bryant00-10-10-020200000+57
2Lonzo Ball62-81-61-223554120+1123
9Craig Porter Jr.115-61-20-010101120+820
Team/Coaches4414525171675
TOTAL11844-7915-3515-214414525171675

@Photo credits: NBA/Getty Images
     

