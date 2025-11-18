Από τη στιγμή που ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού, αυτομάτως μειώθηκαν και οι πιθανότητες των Μιλγουόκι Μπακς να φύγουν από το Κλίβελαντ με τη νίκη.
Ο «Greek Freak» είχε μια άτυχη στιγμή λίγο πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου καθώς έπιασε τον αριστερό του προσαγωγό, πήγε στα αποδυτήρια και έκτοτε δεν επέστρεψε ποτέ στο ματς.
Μέχρι εκείνο το σημείο το σκορ ήταν ισόπαλο στους 49 πόντους, με τους γηπεδούχους Καβαλίερς να εκμεταλλεύονται περισσότερο την άμυνά τους στην τελευταία περίοδο, όταν και περιόρισαν τους Μπακς στους 18 πόντους. Μάλιστα πραγματοποίησαν ένα επιμέρους σκορ 12-3 με το οποίο μετέτρεψαν το 88-88 σε 100-91 με αποτέλεσμα να διατηρήσουν έκτοτε τον έλεγχο του αγώνα. Αυτό ήταν και το κλειδί προκειμένου να φτάσουν οι Καβς στην 3η νίκη τους στα τέσσερα τελευταία τους παιχνίδια και στο 10-5 ρεκόρ στη σεζόν.
Φυσικά έβαλε το χεράκι του ο Ντόνοβαν Μίτσελ, ο οποίος πραγματοποίησε εξαιρετικό παιχνίδι έχοντας 37 πόντους με 10/14 δίποντα, 4/8 τρίποντα, 5/7 βολές, 7 ασίστ, 5 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο σε 36 λεπτά συμμετοχής. Οι Καβαλίερς είχαν και πλουραλισμό άλλοι πέντε παίκτες ήταν «διψήφιοι» , με τον Σαμ Μέριλ να είχε 20 πόντους με 6/9 τρίποντα και τους Μόμπλεϊ (14π.), Αλεν (12π.), Χάντερ (11π.) και Πόρτερ Τζούνιορ (11π.) να ακολουθούσαν.
Στον αντίποδα, οι Μπακς δεν τα κατάφεραν χωρίς τον μεγάλο τους ηγέτη στο δεύτερο ημίχρονο και γνώρισαν την 3η ήττα τους στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια με αποτέλεσμα να πέσει το ρεκόρ τους στο 8-7. Απόντος του Αντετοκούνμπο ο οποίος σε 13 λεπτά είχε 14 πόντους, ξεχώρισαν ο Ράιαν Ρόλινς με 24 πόντους με 5/10 τρίποντα και 5 ασίστ, θετική ήταν και η παρουσία των Τέρνερ (15π., 4/5τρ.), Γκριν (12π., 4/8τρ.) και Τρεντ Τζούνιορ (12π., 2/5τρ.)
Ο απολογισμός του Γιάννη Αντετοκούνμπο μέχρι να τραυματιστεί
- Χρόνος Συμμετοχής: 13:00
- Πόντοι: 14
- Δίποντα: 6/10
- Βολές: 2/3
- Ριμπάουντ 3-2
- Ασίστ: 4
- ΚΛεψίματα: 1
- Λάθη: 4
Τα δωδεκάλεπτα: 26-33, 59-57, 91-88, 118-106.
|Milwaukee Bucks
|MIN
|PTS
|FG
|3PT
|FT
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|TO
|STL
|BLK
|PF
|+/-
|#
|Players
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|34
|Giannis Antetokounmpo *
|13
|14
|6-10
|0-0
|2-3
|2
|3
|5
|4
|4
|1
|0
|2
|0
|18
|Kyle Kuzma *
|24
|10
|4-12
|1-3
|1-1
|2
|3
|5
|2
|0
|1
|0
|4
|+2
|3
|Myles Turner *
|37
|15
|4-9
|4-5
|3-4
|1
|6
|7
|2
|2
|3
|1
|1
|+1
|20
|AJ Green *
|40
|12
|4-10
|4-8
|0-0
|3
|3
|3
|4
|0
|1
|0
|3
|-10
|13
|Ryan Rollins *
|29
|24
|9-22
|5-10
|1-1
|3
|3
|3
|5
|4
|1
|0
|3
|+1
|9
|Bobby Portis
|27
|11
|3-7
|1-3
|4-6
|1
|5
|6
|0
|0
|1
|0
|0
|-13
|00
|Jericho Sims
|12
|2
|1-2
|0-0
|0-0
|1
|1
|2
|1
|0
|0
|0
|1
|-8
|11
|Gary Harris
|5
|2
|1-3
|0-2
|0-0
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|-4
|5
|Gary Trent Jr.
|31
|12
|5-10
|2-5
|0-0
|0
|2
|2
|0
|2
|1
|0
|1
|-18
|50
|Cole Anthony
|22
|4
|2-8
|0-0
|0-0
|1
|2
|3
|8
|2
|0
|0
|2
|-11
|Thanasis Antetokounmpo
|DNP - COACH'S DECISION
|Pete Nance
|DNP - COACH'S DECISION
|Amir Coffey
|DNP - COACH'S DECISION
|Andre Jackson Jr.
|DNP - COACH'S DECISION
|Mark Sears
|DNP - COACH'S DECISION
|TOTAL
|240
|106
|39-93
|17-36
|11-15
|7
|27
|34
|26
|14
|9
|1
|17
|Cleveland Cavaliers
|FG
|3PT
|FT
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|MIN
|View Table Legend
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|#
|Players
|12
|De'Andre Hunter *
|11
|5-11
|1-4
|0-0
|0
|5
|5
|1
|3
|2
|0
|0
|-3
|26
|31
|Jarrett Allen *
|12
|4-7
|0-0
|4-4
|2
|4
|6
|2
|0
|2
|0
|1
|0
|25
|4
|Evan Mobley *
|14
|4-9
|1-2
|5-8
|0
|6
|6
|6
|4
|6
|0
|1
|+5
|36
|45
|Donovan Mitchell *
|37
|14-22
|4-8
|5-7
|0
|5
|5
|7
|4
|2
|1
|0
|+7
|36
|5
|Sam Merrill *
|20
|7-10
|6-9
|0-0
|1
|4
|5
|0
|1
|1
|0
|1
|+4
|28
|32
|Dean Wade
|5
|2-3
|1-2
|0-0
|8
|0
|8
|3
|0
|0
|2
|1
|+14
|28
|35
|Nae'Qwan Tomlin
|2
|1-2
|0-1
|0-0
|1
|1
|2
|1
|1
|1
|0
|1
|+9
|12
|3
|Thomas Bryant
|0
|0-1
|0-1
|0-0
|2
|0
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|+5
|7
|2
|Lonzo Ball
|6
|2-8
|1-6
|1-2
|2
|3
|5
|5
|4
|1
|2
|0
|+11
|23
|9
|Craig Porter Jr.
|11
|5-6
|1-2
|0-0
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|2
|0
|+8
|20
|Team/Coaches
|4
|41
|45
|25
|17
|16
|7
|5
|TOTAL
|118
|44-79
|15-35
|15-21
|4
|41
|45
|25
|17
|16
|7
|5
