Σπερς - Γουεμπανιάμα: Πλήγμα στο Σαν Αντόνιο, στα... πιτς για εβδομάδες ο Γάλλος
Σε αναμμένα κάρβουνα οι Σπερς για το επόμενο διάστημα. Το Σαν Αντόνιο θα αναγκαστεί να παίξει χωρίς τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα για τις επόμενες εβδομάδες, αφού ο Γάλλος σέντερ ταλαιπωρείται από πρόβλημα στην αριστερή γάμπα.
Φέτος ο Wemby έχει νούμερα MVP, καθώς σε 26 ματς μετρά 12.6 πόντους, 12.9 ριμπάουντ και 3.6 μπλοκ. Έχει παίξει μεγάλο ρόλο στο γεγονός πως οι Σπερς είναι στο 9-4 και στην πέμπτη θέση της Δύσης.
Ένας από τους παίκτες που θα μας απασχολήσουν για πολλά χρόνια ακόμα, έχοντας ένα πακέτο που σπάνια συναντάμε στην ιστορία του μπάσκετ. Κάτι σαν... εξωγήινος ο Γάλλος σταρ που τρελαίνει κόσμο φέτος.
San Antonio Spurs star Victor Wembanyama has a left calf strain and is expected to be sidelined for a few weeks, sources tell ESPN. pic.twitter.com/bqxDL9y6up— Shams Charania (@ShamsCharania) November 17, 2025
