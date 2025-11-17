NBA: Ο λόγος του ξεσπάσματος του Γκριν προς οπαδό

Ο Ντρέιμοντ Γκριν ήρθε σε λεκτική αντιπαράθεση με οπαδό κατά τη διάρκεια του Πέλικανς - Γουόριορς και μετά εξήγησε τον λόγο.

Οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς δεν άφησαν κανένα περιθώριο στους Πέλικανς, επικρατώντας με άνεση με 124-106.

Ωστόσο, ένα αξιοπρόσεκτο περιστατικό εκτυλίχθηκε στο ματς με πρωταγωνιστή τον Ντρέιμοντ Γκριν. Ο έμπειρος φόργουορντ των «πολεμιστών» ήρθε σε έντονη λεκτική αντιπαράθεση με έναν φίλαθλο των Πέλικανς που καθόταν κοντά στο παρκέ κατά τη διάρκεια του δευτέρου δεκαλέπτου, αφού τον αποκάλεσε «γυναίκα».

Αρχικά, ο Γκριν το θεώρησε αστείο, αλλά στη συνέχεια η κατάσταση κλιμακώθηκε. «Στην αρχή ήταν χαριτωμένο, αλλά δεν μπορείς να συνεχίζεις να με αποκαλείς γυναίκα», δήλωσε ο Γκριν μετά το παιχνίδι. «Έχω τέσσερα παιδιά και ένα ακόμη καθ’ οδόν. Τελικά όμως σιώπησε, οπότε όλα καλά».

Ο φιλάθλος φώναζε το όνομα της Έιντζελ Ρις προς τον Γκριν, και όταν οι δημοσιογράφοι τον ρώτησαν γι’ αυτό μετά το ματς, ο παίκτης κράτησε την ψυχραιμία του. «Μου μοιάζω με γυναίκα; Ναι, σίγουρα. Η Έιντζελ είναι εξαιρετική στις ριμπάουντ. Η Λίζα Λέσλι ήταν επίσης κορυφαία ριμπάουντερ και μεγαλύτερη από μένα. Απλώς να δείχνουμε σεβασμό, και όλα καλά», πρόσθεσε.

     

