NBA: Ο λόγος του ξεσπάσματος του Γκριν προς οπαδό
Οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς δεν άφησαν κανένα περιθώριο στους Πέλικανς, επικρατώντας με άνεση με 124-106.
Ωστόσο, ένα αξιοπρόσεκτο περιστατικό εκτυλίχθηκε στο ματς με πρωταγωνιστή τον Ντρέιμοντ Γκριν. Ο έμπειρος φόργουορντ των «πολεμιστών» ήρθε σε έντονη λεκτική αντιπαράθεση με έναν φίλαθλο των Πέλικανς που καθόταν κοντά στο παρκέ κατά τη διάρκεια του δευτέρου δεκαλέπτου, αφού τον αποκάλεσε «γυναίκα».
Draymond Green gets into with a Pelicans fan 😳 pic.twitter.com/G16xgKnt3E— Fullcourtpass (@Fullcourtpass) November 17, 2025
Αρχικά, ο Γκριν το θεώρησε αστείο, αλλά στη συνέχεια η κατάσταση κλιμακώθηκε. «Στην αρχή ήταν χαριτωμένο, αλλά δεν μπορείς να συνεχίζεις να με αποκαλείς γυναίκα», δήλωσε ο Γκριν μετά το παιχνίδι. «Έχω τέσσερα παιδιά και ένα ακόμη καθ’ οδόν. Τελικά όμως σιώπησε, οπότε όλα καλά».
Ο φιλάθλος φώναζε το όνομα της Έιντζελ Ρις προς τον Γκριν, και όταν οι δημοσιογράφοι τον ρώτησαν γι’ αυτό μετά το ματς, ο παίκτης κράτησε την ψυχραιμία του. «Μου μοιάζω με γυναίκα; Ναι, σίγουρα. Η Έιντζελ είναι εξαιρετική στις ριμπάουντ. Η Λίζα Λέσλι ήταν επίσης κορυφαία ριμπάουντερ και μεγαλύτερη από μένα. Απλώς να δείχνουμε σεβασμό, και όλα καλά», πρόσθεσε.
Draymond Green says the fan kept calling him a “woman’s name” but did not specify what name it was. pic.twitter.com/aTfXXmxIjk— Joseph Dycus (@joseph_dycus) November 17, 2025
