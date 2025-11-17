Σε τρεις αναμετρήσεις του ΝΒΑ, οι Μάβερικς νίκησαν τους Μπλέιζερς στην παράταση (138-134), οι Γουόριορς πέρασαν εύκολα από τη Νέα Ορλεάνη (124-106) και οι Νετς επικράτησαν άνετα των Γουίζαρντς (129-106).

Άλλη μία παράταση είχε το μενού στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού με τους Μάβερικς να χρειάζονται το έξτρα πεντάλεπτο για να κάμψουν την αντίσταση των Μπλέιζερς επικρατώντας εν τέλει με 138-134.

Οι δύο ομάδες αντάλλασσαν καλάθια σε όλη τη διάρκεια, με τον Κούπερ Φλαγκ να στέλνει το ματς στην παράταση με κρίσιμο καλάθι στο φινάλε της κανονικής διάρκειας. Στο έξτρα πεντάλεπτο, οι Τεξανοί έδειξαν μεγαλύτερη ψυχραιμία, κατακτώντας μια νίκη που τους δίνει βαθιά ανάσα στο 4-10.

Ο Φλαγκ ηγήθηκε της προσπάθειας με 21 πόντους, 8 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ από τους Μπλέιζερς ο Ντένι Άβντια ήταν ο κορυφαίος με 29 πόντους και 7 ασίστ.

Τα δωδεκάλεπτα: 29-37, 57-61, 85-91, 118-118 (κ.α.), 138-133

Πέλικανς - Γουόριορς

Οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς δεν άφησαν κανένα περιθώριο στους Πέλικανς, επικρατώντας με άνεση 124-106. Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν με αποφασιστικότητα στο παρκέ, επιβάλλοντας από νωρίς τον ρυθμό τους και κλείνοντας το πρώτο δωδεκάλεπτο με 28-44, δείχνοντας από νωρίς ποιος θα κυριαρχούσε στο ματς.

Στο υπόλοιπο του αγώνα, οι Γουόριορς διατήρησαν τον έλεγχο και δεν άφησαν τους Πέλικανς να πλησιάσουν, φτάνοντας σε μια καθαρή νίκη που βελτίωσε το ρεκόρ τους στο 9-6. Ο Μόουζες Μούντι ηγήθηκε με 32 πόντους και 4 ριμπάουντ, ενώ για τους Πέλικανς ο Τρέι Μέρφι σημείωσε 20 πόντους, προσπαθώντας μάταια να κρατήσει την ομάδα του κοντά στο σκορ.

Τα δωδεκάλεπτα: 28-44, 49-61, 71-85, 106-124

Γουίζαρντς - Νετς

Οι Μπρούκλιν Νετς κατάφεραν να ξεπεράσουν εύκολα τους Ουάσινγκτον Γουίζαρντς, επικρατώντας με 129-106. Οι Νετς χρειάστηκαν λίγο χρόνο για να «ζεσταθούν», όμως στην τέταρτη περίοδο έτρεξαν ένα επιμέρους 35-22 που διαμόρφωσε το τελικό σκορ και έβαλε τέλος στις όποιες αμφιβολίες.

Με αυτή τη νίκη, οι Νεοϋορκέζοι φτάνουν στο 2-11 και αφήνουν τους Γουίζαρντς με το χειρότερο ρεκόρ της Ανατολής (1-12). Ο Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ κυριάρχησε με 34 πόντους, 9 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ενώ ο Κισόν Τζορτζ ήταν ο κορυφαίος για την ομάδα της Ουάσινγκτον με 29 πόντους και 5 ασίστ.

Τα δωδεκάλεπτα: 28-28, 53-63, 84-94, 106-124