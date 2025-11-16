Τίμπεργουλβς - Νάγκετς 112-123:«Τριπλός» ο Γιόκιτς και 7η σερί νίκη για το Ντένβερ
Τις 7 σερί νίκες έφτασαν οι Ντένβερ Νάγκετς, με την παρέα του Νίκολα Γιόκιτς να επικρατεί στη Μινεσότα απέναντι στους Τίμπεργουλβς και να ανεβαίνει στο 10-2.
Τα πάντα κρίθηκαν στην τελευταία περίοδο, με τους Νάγκετς να τρέχουν ένα επιμέρους 26-36 και να ξεφεύγουν, παίρνοντας έτσι ακόμη μια νίκη.
Ο Νίκολα Γιόκιτς έκανε για ακόμη ένα ματς ό,τι ήθελε, καθώς σημείως τριπλ-νταμπλ με 25 πόντους (3/6 τρίποντα), 12 ριμπάουντ και 11 ασίστ.
Άξιοι συμπαραστάτες οι Τιμ Χάρνταγουεϊ και Τζαμάλ Μάρεϊ με 23 πόντους έκαστος, ενώ 21 πρόσθεσε ο Άαρον Γκόρνοτν.
Τζούλιους Ραντλ και Άντονι Έντουαρντς έβαλαν από 26 πόντους για τους Τίμπεργουλβς, οι οποίοι υποχώρησαν στο 8-5.
Τα δωδεκάλεπτα: 31-29, 60-55, 86-87, 112-123
