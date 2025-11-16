Ο Νίκολα Γιόκιτς είχε για ακόμη μια φορά… μεγάλα κέφια και οι Νάγκετς «καθάρισαν» τους Τίμπεργουλβς στη Μινεσότα (112-123).

Τις 7 σερί νίκες έφτασαν οι Ντένβερ Νάγκετς, με την παρέα του Νίκολα Γιόκιτς να επικρατεί στη Μινεσότα απέναντι στους Τίμπεργουλβς και να ανεβαίνει στο 10-2.

Τα πάντα κρίθηκαν στην τελευταία περίοδο, με τους Νάγκετς να τρέχουν ένα επιμέρους 26-36 και να ξεφεύγουν, παίρνοντας έτσι ακόμη μια νίκη.

Ο Νίκολα Γιόκιτς έκανε για ακόμη ένα ματς ό,τι ήθελε, καθώς σημείως τριπλ-νταμπλ με 25 πόντους (3/6 τρίποντα), 12 ριμπάουντ και 11 ασίστ.

Άξιοι συμπαραστάτες οι Τιμ Χάρνταγουεϊ και Τζαμάλ Μάρεϊ με 23 πόντους έκαστος, ενώ 21 πρόσθεσε ο Άαρον Γκόρνοτν.

Τζούλιους Ραντλ και Άντονι Έντουαρντς έβαλαν από 26 πόντους για τους Τίμπεργουλβς, οι οποίοι υποχώρησαν στο 8-5.

Τα δωδεκάλεπτα: 31-29, 60-55, 86-87, 112-123