ΟΙ Θάντερ παραμένουν μόνοι πρώτοι σε ολόκληρο το NBA, την ώρα που οι Πέισερς συνεχίζουν να καταρρέουν

Οι πρωταθλητές του NBA, Οκλαχόμα Σϊτι Θάντερ δεν είχαν πρόβλημα απέναντι στους Χόρνετς και επικράτησαν άνετα με 109-96 εκτός έδρας.

Στο ημίχρονο οι δύο ομάδες ήταν κοντά (52-55), όμως το 18-32 της τρίτης περιόδου τελείωσε την υπόθεση νίκη, με τους Θάντερ να ξεφεύγουν (70-87) και να κρατούν το προβάδισμά τους μέχρι το τέλος.

Στους 33 σταμάτησε ο Σάι Γκίτζεους Αλεξάντερ, έχοντας και 7 ασίστ, ενώ 25 πρόσθεσε ο Τσαντ Χόλμγκρεν.

Αυτή ήταν η 5η σερί νίκη για τους Θάντερ, που παραμένουν πρώτοι σε ολόκληρο το NBA με 13-1, την ώρα που οι Χόρνετς υποχώρησαν στο 4-9.

Καβαλίερς – Γκρίζλις 108-100

Ο Ντόνοβαν Μίτσελ πήρε στις πλάτες του το Κλίβελαντ στην τέταρτη περίοδο και οι Καβαλίερς επικράτησαν στην έδρα τους με 108-100 των Γκρίζλις. Μεγάλος άτυχος για το Μέμφις ο Τζα Μοράντ που μετά από 5 λεπτά στο παρκέ αποχώρησε με τραυματισμό.

Στους 30 πόντους σταμάτησε ο Ντόνοβαν Μίτσελ, ενώ 22 πρόσθεσε ο Μόμπλεϊ, την ώρα που ο Τζάκσον με 26 ήταν ό,τι καλύτερο είχαν να παρατάξουν οι Γκρίζλις.

Με αυτό το αποτέλεσμα οι Καβαλίερς ανέβηκαν στο 9-5, με τους Γκρίζλις να υποχωρούν στο 4-10.

Πέισερς – Ράπτορς 111-129

Οι Πέισερς συνεχίζουν την κατρακύλα, με τους περσινούς φιναλίστ στου NBA να γνωρίζουν την ήττα απέναντι στους Ράπτορς και μάλιστα εντός έδρας με 111-129.

Αυτή ήταν η 7η σερί ήττα για τους Πέισερς, που μετρούν μόλις μια νίκη σε 13 αγώνες μέχρι στιγμής, ξεκίνημα που αποτελεί το χειρότερο που έχει κάνει ποτέ φιναλίστ σε κανονική διάρκεια.

Για τους Ράπτορς, που ανέβηκαν στο 8-5, ο Μπάρετ είχε 22 πόντους, όσους και ο Ποέλτλ, ενώ 19 πρόσθεσε ο Ίνγκραμ. Για την Ιντιάνα, ο Σιάκαμ είχε 30 απέναντι στην πρώην ομάδα του.