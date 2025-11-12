Κυρίαρχη Οκλαχόμα με Γκίλτζιους-Αλεξάντερ και Χόλμγκρεν, λύγισε τους Γουόριορς

Θάντερ-Γουόριορς 126-102: Κυρίαρχη Οκλαχόμα με Γκίλτζιους-Αλεξάντερ και Χόλμγκρεν
Οι Θάντερ έφτασαν τις 11 νίκες στους πρώτους 12 αγώνες της regular season, έπειτα από το 126-102 επί των Γουόριορς στην Οκλαχόμα.
Ο Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ σημείωσε 28 πόντους σε τρεις περιόδους, ενώ ο Τσετ Χόλμγκρεν έκανε double-double με 23 πόντους και 11 ριμπάουντ, δίχως να χάσει σουτ (7/7 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 3/3 βολές).
Από την άλλη πλευρά, ο Τζόναθαν Κουμίνγκα πέτυχε 13 πόντους, ενώ ο Στεφ Κάρι, ο οποίος απουσίασε από τους προηγούμενους τρεις αγώνες των Γουόριορς λόγω ίωσης, έμεινε στους 11 πόντους με 4/13 σουτ.
Έτσι, η Οκλαχόμα βελτίωσε το ρεκόρ της σε 5-0 στο γήπεδό της, ενώ οι Γουόριορς έπεσαν στο 1-6 εκτός έδρας.
Τα δωδεκάλεπτα: 34-25, 63-44, 107-72, 126-102.
