Κυρίαρχη Οκλαχόμα με Γκίλτζιους-Αλεξάντερ και Χόλμγκρεν, λύγισε τους Γουόριορς

Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ (11-1) επικράτησαν των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς (6-6) με 126-102, βελτιώνοντας το καλύτερο ρεκόρ σε ολόκληρο το ΝΒΑ, με πρωταγωνιστές τους Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ και Τσετ Χόλμγκρεν.

Οι Θάντερ έφτασαν τις 11 νίκες στους πρώτους 12 αγώνες της regular season, έπειτα από το 126-102 επί των Γουόριορς στην Οκλαχόμα.

Ο Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ σημείωσε 28 πόντους σε τρεις περιόδους, ενώ ο Τσετ Χόλμγκρεν έκανε double-double με 23 πόντους και 11 ριμπάουντ, δίχως να χάσει σουτ (7/7 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 3/3 βολές).

Από την άλλη πλευρά, ο Τζόναθαν Κουμίνγκα πέτυχε 13 πόντους, ενώ ο Στεφ Κάρι, ο οποίος απουσίασε από τους προηγούμενους τρεις αγώνες των Γουόριορς λόγω ίωσης, έμεινε στους 11 πόντους με 4/13 σουτ.

Έτσι, η Οκλαχόμα βελτίωσε το ρεκόρ της σε 5-0 στο γήπεδό της, ενώ οι Γουόριορς έπεσαν στο 1-6 εκτός έδρας.

Τα δωδεκάλεπτα: 34-25, 63-44, 107-72, 126-102.