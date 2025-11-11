Γιάννης Αντετοκούνμπο: Είδε το όνομα του αδερφού του, Κώστα στο παρκέ του Ντάλας και ενθουσιάστηκε (vid)
Οι Μπακς απέδρασαν με 116-114 από το Ντάλας και για άλλη μια φορά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν πρωταγωνιστής. Τελείωσε με 30 πόντους, 8 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 3 τάπες, 1 κλέψιμο και 11/18 σουτ και τα ελάφια πανηγύρισαν.
Ο Greek Freak είχε άλλον ένα λόγο να είναι χαρούμενος. Ο σταρ των ελαφιών παρατηρούσε το παρκέ των Μάβερικς και εκεί είδε γραμμένο το όνομα του αδελφού του στο παρκέ, Κώστα στο παρκέ μαζί με άλλους παίκτες που έχουν φορέσει τη φανέλα της ομάδας.
Ο Κώστας που πλέοεν αγωνίζεται στον Ολυμπιακό, έπαιξε στους Μάβερικς το 2018-19, ενώ το 2020 πήρε πρωτάθλημα με τους Λέικερς.
Giannis spotting Kostas' name on the court. 💚 pic.twitter.com/ZMLfMdY07H— Milwaukee Bucks (@Bucks) November 11, 2025
