Οι Μπακς άντεξαν και επικράτησαν με 116-114 των Μάβερικς. Στους 30 σταμάτησε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Άλωσαν το Ντάλας οι Μπακς. Η ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο δυσκολεύτηκε πολύ κόντρα στους Μάβερικς αλλά τελικά επικράτησε με 116-114. Έτσι πήγε στο 7-4, ρίχνοντας στο 3-8 τους ηττημένους που έπαιξε ξανά χωρίς Ίρβινγκ και Ντέιβις που είναι τραυματίες.

Ο Ρόλινς έκανε το 113-114 στα 18 δευτερόλεπτα, ενώ ο Γουάσινγκτον έκανε λάθος στην επαναφορά, με το Ντάλας να είχε την ευκαιρία να πάρει προβάδισμα. Ο Κούζμα πήρε τη μπάλα και έγραψε το 113-116. Ο Γουάσινγκτον κέρδισε φάουλ και τρεις βολές στο ένα δευτερόλεπτο. Έβαλε την πρώτη, έχασε τη δεύτερη και αναγκάστηκε να χάσει και την τρίτη, με τον Πόρτις να παίρνει το ριμπάουντ και να τελειώνει το ματς.

Στους 30 ο Γιάννης

Ο Γιάννης για άλλη μια φορά οδήγησε την ομάδα του στη νίκη. Τελείωσε με 30 πόντους, 8 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 3 τάπες, 1 κλέψιμο και 11/18 σουτ. Έχει κέφια ο Αντετοκούνμπο φέτος και υπέγραψε άλλη μια νίκη της ομάδας του. Μεγάλο ματς και ο Κούζμα με 26 πόντους, ενώ στους 14 πόντους με 7 ριμπάουντ σταμάτησε ο Τέρνερ.

Από την άλλη πλευρά 26 πόντους με 9 ριμπάουντ είχε ο Φλαγκ, ο Γουίλιαμς μέτρησε 19 πόντους και ο Γουάσινγκτον είχε 16 πόντους με 7 ριμπάουντ.

Με 14/36 σουτ τελειώσαν οι νικητές με 9/39 οι ηττημένοι, κάτι που τελικά έκανε και τη διαφορά στο να φύγουν με το διπλό τα ελάφια από το Ντάλας σε ένα ματς-θρίλερ.

Επόμενο ματς για τα ελάφια οι Χόρνετς, ξημερώματα της Πέμπτης (13/11,02:00) μέσα στη Σάρλοτ.

Τα νούμερα του Αντετοκούνμπο

30 πόντοι

8 ριμπάουντ

6 ασίστ

1 κλέψιμο

3 τάπες

5 λάθη

5 φάουλ

10/16 δίποντα

1/2 τρίποντα

7/12 βολές

Τα δωδεκάλεπτα: 31-27, 57-53, 88-79, 114-116