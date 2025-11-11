Γουεμπανιάμα: Η clutch τριποντάρα μέσα στο Σικάγο, είχε 18 πόντους στην 4η περίοδο (vid)

Γουεμπανιάμα
Δείτε το τρίποντο του Γουεμπανιάμα με το οποίο... εκτέλεσε το Σικάγο.

Εντυπωσιακοί φέτος οι Σπερς. Το Σαν Αντόνιο επικράτησε δύσκολα με 117-121 των Μπουλς μέσα στο Σικάγο και έτσι ανέβηκε στο 8-2 στη βαθμολογία της Δύσης. Για να γίνει αυτό χρειάστηκε ο Γουεμπανιάμα.

O Γάλλος σταρ έκανε παπάδες πάλι με 38 πόντους, 12 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Μάλιστα πέτυχε μια τριποντάρα στα 27 δευτερόλεπτα, δίνοντας προβάδισμα με 117-114 στην ομάδα του. Επιπλέον κουβάλησε τα σπιρούνια, αφού είχε τους 18 από τους 38 πόντους του στην 4η περίοδο.

Απολαύστε το μεγάλο τρίποντο νίκης!

