Γουεμπανιάμα: Η clutch τριποντάρα μέσα στο Σικάγο, είχε 18 πόντους στην 4η περίοδο (vid)
Εντυπωσιακοί φέτος οι Σπερς. Το Σαν Αντόνιο επικράτησε δύσκολα με 117-121 των Μπουλς μέσα στο Σικάγο και έτσι ανέβηκε στο 8-2 στη βαθμολογία της Δύσης. Για να γίνει αυτό χρειάστηκε ο Γουεμπανιάμα.
O Γάλλος σταρ έκανε παπάδες πάλι με 38 πόντους, 12 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Μάλιστα πέτυχε μια τριποντάρα στα 27 δευτερόλεπτα, δίνοντας προβάδισμα με 117-114 στην ομάδα του. Επιπλέον κουβάλησε τα σπιρούνια, αφού είχε τους 18 από τους 38 πόντους του στην 4η περίοδο.
Απολαύστε το μεγάλο τρίποντο νίκης!
WEMBY CALLED HIS DAGGER. 🗡️
He dropped 18 of his 38 PTS in the 4Q 😳 pic.twitter.com/ZKVAClypMe— Bleacher Report (@BleacherReport) November 11, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.