Δείτε το τρίποντο του Γουεμπανιάμα με το οποίο... εκτέλεσε το Σικάγο.

Εντυπωσιακοί φέτος οι Σπερς. Το Σαν Αντόνιο επικράτησε δύσκολα με 117-121 των Μπουλς μέσα στο Σικάγο και έτσι ανέβηκε στο 8-2 στη βαθμολογία της Δύσης. Για να γίνει αυτό χρειάστηκε ο Γουεμπανιάμα.

O Γάλλος σταρ έκανε παπάδες πάλι με 38 πόντους, 12 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Μάλιστα πέτυχε μια τριποντάρα στα 27 δευτερόλεπτα, δίνοντας προβάδισμα με 117-114 στην ομάδα του. Επιπλέον κουβάλησε τα σπιρούνια, αφού είχε τους 18 από τους 38 πόντους του στην 4η περίοδο.

Απολαύστε το μεγάλο τρίποντο νίκης!