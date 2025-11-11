Μπουλς - Σπερς 117-121: Show Γουεμπανιάμα μέσα στο Σικάγο (vid)
Εντυπωσιακοί φέτος οι Σπερς. Το Σαν Αντόνιο επικράτησε δύσκολα με 117-121 των Μπουλς μέσα στο Σικάγο και έτσι ανέβηκε στο 8-2 στη βαθμολογία της Δύσης. Επέστρεψαν στο τέταρτο δεκάλεπτο και με ανατροπή από το -9 πήραν το ματς.
O Γουεμπανιάμα έκανε παπάδες πάλι με 38 πόντους, 12 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Ο Φοξ είχε 21 πόντους και 5 ασίστ.
Από την άλλη πλευρά για το Σικάγο που βρίσκεται πλέον στο 6-4, ο Χέρτερ είχε 23 πόντους, ο Τζόουνς 20 με 7 ασίστ και 7 ριμπάουντ, ενώ 20 πόντους πέτυχε και ο Ντοσούμνου.
