Οι Σπερς πήραν ένα μεγάλο διπλό με 117-121 στην έδρα των Μπουλς. Μεγάλος Wemby.

Εντυπωσιακοί φέτος οι Σπερς. Το Σαν Αντόνιο επικράτησε δύσκολα με 117-121 των Μπουλς μέσα στο Σικάγο και έτσι ανέβηκε στο 8-2 στη βαθμολογία της Δύσης. Επέστρεψαν στο τέταρτο δεκάλεπτο και με ανατροπή από το -9 πήραν το ματς.

O Γουεμπανιάμα έκανε παπάδες πάλι με 38 πόντους, 12 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Ο Φοξ είχε 21 πόντους και 5 ασίστ.

Από την άλλη πλευρά για το Σικάγο που βρίσκεται πλέον στο 6-4, ο Χέρτερ είχε 23 πόντους, ο Τζόουνς 20 με 7 ασίστ και 7 ριμπάουντ, ενώ 20 πόντους πέτυχε και ο Ντοσούμνου.