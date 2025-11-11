Χιτ - Καβς 140-138: Επαναφορά στα 0.4 και καλάθι νίκης ο Γουίγκινς στην παράταση (vid)
Φοβερό ματς στο Μαϊάμι. Οι Χιτ έπαιξαν παράταση με τους Καβς και τελικά οι γηπεδούχοι πήραν τη ματσάρα. Με το σκορ στο 138-138, το Μαϊάμι είχε την επαναφορά στα 0.4 δευτερόλεπτα. Ο Γιόβιτς βρήκε υπέροχα τον Γουίγκινς που πρόλαβε τον χρόνο και χάρισε τη νίκη στην ομάδα του. Νωρίτερα ο Μίτσελ είχε ισοφαρίσει με μεγάλο τρίποντο.
Πλέον και οι δύο ομάδες βρίσκονται στο 7-4 στην Ανατολή. Παλικάρια οι Χιτ. Για τους νικητές ο Πάουελ είχε 33 πόντους, ο Γουίγκινς 23 ενώ ο Γουέρ 14 με 20 ριμπάουντ. Εκτός ήταν φυσικά ο Χίρο, αλλά και ο Αντεμπάγιο.
Από την άλλη πλευρά ο Μίτσελ είχε 28 πόντους, 15 ριμπάουντ και 8 ασίστ. Ο Μόμπλεϊ είχε 21 πόντους και 10 ριμπάουντ και ο Χάντερ τελείωσε με 23 πόντους.
ANDREW WIGGINS SLAM FOR THE WIN WITH 0.4 SECONDS LEFT!!!! 😱🤯 pic.twitter.com/nEtaGge3Dx— Bleacher Report (@BleacherReport) November 11, 2025
