Ο Γουίγκινς με καλάθι στην εκπνοή χάρισε τη νίκη στους Χιτ επί των Καβς στην παράταση με 140-138.

Φοβερό ματς στο Μαϊάμι. Οι Χιτ έπαιξαν παράταση με τους Καβς και τελικά οι γηπεδούχοι πήραν τη ματσάρα. Με το σκορ στο 138-138, το Μαϊάμι είχε την επαναφορά στα 0.4 δευτερόλεπτα. Ο Γιόβιτς βρήκε υπέροχα τον Γουίγκινς που πρόλαβε τον χρόνο και χάρισε τη νίκη στην ομάδα του. Νωρίτερα ο Μίτσελ είχε ισοφαρίσει με μεγάλο τρίποντο.

Πλέον και οι δύο ομάδες βρίσκονται στο 7-4 στην Ανατολή. Παλικάρια οι Χιτ. Για τους νικητές ο Πάουελ είχε 33 πόντους, ο Γουίγκινς 23 ενώ ο Γουέρ 14 με 20 ριμπάουντ. Εκτός ήταν φυσικά ο Χίρο, αλλά και ο Αντεμπάγιο.

Από την άλλη πλευρά ο Μίτσελ είχε 28 πόντους, 15 ριμπάουντ και 8 ασίστ. Ο Μόμπλεϊ είχε 21 πόντους και 10 ριμπάουντ και ο Χάντερ τελείωσε με 23 πόντους.