Μάβερικς - Μπακς: Η... παράσταση του Αντετοκούνμπο (vid)
Οι Μπακς απέδρασαν με 116-114 από το Ντάλας και για άλλη μια φορά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν πρωταγωνιστής. Τελείωσε με 30 πόντους, 8 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 3 τάπες, 1 κλέψιμο και 11/18 σουτ και τα ελάφια πανηγύρισαν.
Έχει κέφια ο Αντετοκούνμπο φέτος και συνεχίζει να... τρομοκρατεί τις αντίπαλες άμυνες σε κάθε ευκαιρία. Ούτε το Ντάλας κατάφερε να τον περιορίσει και έτσι το διπλό ήρθε για το Μιλγουόκι.
Θα παλέψει ξανά για να πάρει στα χέρια του το βραβείο του MVP, με τον ανταγωνισμό να είναι σίγουρα μεγάλος.
Απολαύστε τον
Wow, Giannis. https://t.co/HrAOiTocm4 pic.twitter.com/JbmanUTnYu— Milwaukee Bucks (@Bucks) November 11, 2025
