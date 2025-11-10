Λένι Γουίλκενς: Έφυγε από τη ζωή ο θρύλος του ΝΒΑ
Πιο φτωχό είναι πλέον το ΝΒΑ και γενικότερα το μπάσκετ. Ο θρύλος της κορυφαίας λίγκας του πλανήτη. Λένι Γουίλκενς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών. Ήταν 9 φορές All Star σαν παίκτης, πρώτος σε ασίστ το 1970, ενώ το Νο.19 έχει αποσυρθεί από το Σιάτλ.
Πήρε πρωτάθλημα σαν προπονητής το 1979 με τους Σούπερσονικς. Ήταν προπονητής της σεζόν το 1994 στο ΝΒΑ, ενώ σαν head coach της Team USA πήρε χρυσό στους Ολυμπιακούς της Ατλάντα το 1996, αλλά και ως assistant το 1992 στη Βαρκελώνη.
Σαν παίκτης φόρεσε τη φανέλα των Χοκς, των Σούπερσονικς, των Καβαλίερς και Μπλέιζερς, ενώ εκτός από αυτές τις τέσσερις, έκατσε στον πάγκο Ράπτορς και Νικς. Μια σπουδαία μορφή για το ΝΒΑ.
Lenny Wilkens, Hall of Fame basketball player and coach, has died at 88.— Yahoo Sports (@YahooSports) November 9, 2025
Wilkens, who was known as the godfather of Seattle basketball, played for 15 seasons and his 1,332 wins as a head coach rank third all-time. pic.twitter.com/Rh7kGaKzbP
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.