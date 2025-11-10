Ο Λένι Γουίλκενς, θρύλος της κορυφαίας λίγκα του πλανήτη έφυγε από τη ζωή στα 88 του.

Πιο φτωχό είναι πλέον το ΝΒΑ και γενικότερα το μπάσκετ. Ο θρύλος της κορυφαίας λίγκας του πλανήτη. Λένι Γουίλκενς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών. Ήταν 9 φορές All Star σαν παίκτης, πρώτος σε ασίστ το 1970, ενώ το Νο.19 έχει αποσυρθεί από το Σιάτλ.

Πήρε πρωτάθλημα σαν προπονητής το 1979 με τους Σούπερσονικς. Ήταν προπονητής της σεζόν το 1994 στο ΝΒΑ, ενώ σαν head coach της Team USA πήρε χρυσό στους Ολυμπιακούς της Ατλάντα το 1996, αλλά και ως assistant το 1992 στη Βαρκελώνη.

Σαν παίκτης φόρεσε τη φανέλα των Χοκς, των Σούπερσονικς, των Καβαλίερς και Μπλέιζερς, ενώ εκτός από αυτές τις τέσσερις, έκατσε στον πάγκο Ράπτορς και Νικς. Μια σπουδαία μορφή για το ΝΒΑ.