Γουόριορς - Πέισερς 114-83: Ο Μπάτλερ έπαιξε και για τον Κάρι
Μπορεί ο Κάρι να έλειπε και να μην μπορούσε να βοηθήσει την ομάδα του, αλλά οι Γουόριορς βρήκαν εύκολα τον τρόπο κόντρα στους Πέισερς. Οι πολεμιστές επικράτησαν με 114-83 και έτσι πήγαν στο 6-5, ρίχνοντας στο 1-9 την απογοητευτική φέτος Ιντιάνα που δεν έχει μάθει να παίζει χωρίς Χαλιμπέρτον.
Για τους νικητές ο Μπάτλερ είχε 21 πόντους με 9 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ενώ από 14 πόντους μέτρησαν οι Ποστ και Ποτζιέμσκι. Στον αντίποδα πρώτος σκόρερ ήταν ο Νέμπχαρντ που έχει επιστρέψει από τραυματισμό. Τελείωσε με 14 πόντους και 9 ασίστ.
Η Ιντιάνα την περασμένη σεζόν έχασε 4-3 στους τελικούς από τους Θάντερ και πλέον είναι στον πάτο της Ανατολής με 1 νίκη και 9 ήττες, δείχνοντας πως ο Χαλιμπέρτον είναι το Α και το Ω για αυτή την ομάδα.
