Ο Ταϊρίς Μάξι και ο Τζοέλ Εμπίντ έκαναν τη διαφορά για τους Σίξερς στη νίκη επί των Ράπτορς με 130-120, ενώ οι Μάβερικς έφυγαν με το διπλό από τη Γουάσινγκτον, επικρατώντας με 105-111 και πανηγυρίζοντας για πρώτη φορά φέτος εκτός έδρας.

Οι Φιλαδέλφεια Σίξερς (6-3) επιβλήθηκαν των Τορόντο Ράπτορς (5-5) με 130-120, έχοντας ως πρωταγωνιστές τους Ταϊρίς Μάξι (31 πόντοι) και Τζοέλ Εμπίντ (29 πόντοι).

Ο Τρέντον Γουότφορντ σημείωσε triple-double με 20 πόντους, 17 ριμπάουντ και 10 ασίστ για τους Σίξερς, οι οποίοι πέρσι είχαν χάσει και τα τέσσερα ματς απέναντι στους Ράπτορς. Για τους Καναδούς, ο Αρ Τζέι Μπάρετ και ο Ιμάνουελ Κουίκλι σημείωσαν από 22 πόντους έκαστος.

Τα δωδεκάλεπτα: 33-43, 68-63, 101-97, 130-120.

Γουίζαρντς-Μάβερικς 105-111

Οι Ντάλας Μάβερικς (3-7) επέστρεψαν στα θετικά αποτελέσματα μετά από τέσσερις συνεχόμενες ήττες, επικρατώντας των Γουάσινγκτον Γουίζαρντς (1-9) με 111-105 και σημειώνοντας την πρώτη εκτός έδρας νίκη τους φέτος.

Ο Πι Τζέι Γουάσινγκτον πέτυχε οκτώ κρίσιμους πόντους στα τελευταία πέντε λεπτά, ενώ ο Νάτζι Μάρσαλ έκανε season-high με 30 πόντους για τους Μαβς.

Από την άλλη πλευρά, ο Σι Τζέι ΜακΚόλουμ σημείωσε 25 πόντους, αλλά οι Γουίζαρντς έφτασαν τις οκτώ συνεχόμενες ήττες, έχοντας 0-5 εντός έδρας. Η μοναδική νίκη της Γουάσινγκτον φέτος ήρθε στις 24 Οκτωβρίου, με 107-117 επί των Μάβερικς.

Τα δωδεκάλεπτα: 24-35, 53-57, 86-82, 105-111.