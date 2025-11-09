NBA: Οι Σίξερς λύγισαν τους Ράπτορς με Εμπίντ και Μάξι, πρώτη εκτός έδρας νίκη για τους Μάβερικς
Οι Φιλαδέλφεια Σίξερς (6-3) επιβλήθηκαν των Τορόντο Ράπτορς (5-5) με 130-120, έχοντας ως πρωταγωνιστές τους Ταϊρίς Μάξι (31 πόντοι) και Τζοέλ Εμπίντ (29 πόντοι).
Ο Τρέντον Γουότφορντ σημείωσε triple-double με 20 πόντους, 17 ριμπάουντ και 10 ασίστ για τους Σίξερς, οι οποίοι πέρσι είχαν χάσει και τα τέσσερα ματς απέναντι στους Ράπτορς. Για τους Καναδούς, ο Αρ Τζέι Μπάρετ και ο Ιμάνουελ Κουίκλι σημείωσαν από 22 πόντους έκαστος.
Τα δωδεκάλεπτα: 33-43, 68-63, 101-97, 130-120.
Γουίζαρντς-Μάβερικς 105-111
Οι Ντάλας Μάβερικς (3-7) επέστρεψαν στα θετικά αποτελέσματα μετά από τέσσερις συνεχόμενες ήττες, επικρατώντας των Γουάσινγκτον Γουίζαρντς (1-9) με 111-105 και σημειώνοντας την πρώτη εκτός έδρας νίκη τους φέτος.
Ο Πι Τζέι Γουάσινγκτον πέτυχε οκτώ κρίσιμους πόντους στα τελευταία πέντε λεπτά, ενώ ο Νάτζι Μάρσαλ έκανε season-high με 30 πόντους για τους Μαβς.
Από την άλλη πλευρά, ο Σι Τζέι ΜακΚόλουμ σημείωσε 25 πόντους, αλλά οι Γουίζαρντς έφτασαν τις οκτώ συνεχόμενες ήττες, έχοντας 0-5 εντός έδρας. Η μοναδική νίκη της Γουάσινγκτον φέτος ήρθε στις 24 Οκτωβρίου, με 107-117 επί των Μάβερικς.
Τα δωδεκάλεπτα: 24-35, 53-57, 86-82, 105-111.
