Ο Νίκολα Γιόβιτς ήρθε από τον πάγκο και σημείωσε 29 πόντους, οδηγώντας τους Χιτ (6-4) στη νίκη επί των Μπλέιζερς (5-4) με 136-131.

Ο Νίκολα Γιόβιτς έκανε τη διαφορά για τους Μαϊάμι Χιτ, οι οποίοι επικράτησαν των Μπλέιζερς με 136-131, φτάνοντας τις έξι νίκες στους πρώτους δέκα αγώνες της regular season.

Ο Σέρβος φόργουορντ, που ήρθε από τον πάγκο, σημείωσε 29 πόντους, επίδοση που συνιστά ρεκόρ καριέρας, μαζί με 9 ριμπάουντ και 7 ασίστ. Ο Νόρμαν Πάουελ πρόσθεσε 22 πόντους, ενώ οι Χιτ παρατάχθηκαν για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι χωρίς τον τραυματία Μπαμ Αντεμπάγιο.

Για τους Μπλέιζερς, ο Ντένι Άβντιγια ήταν εξαιρετικός, σημειώνοντας 33 πόντους. Ο Ισραηλινός ψηλός συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τη φετινή του απόδοση, έχοντας μέσο όρο 25.3 πόντους ανά παιχνίδι.

Τα δωδεκάλεπτα: 27-30, 72-65, 100-97, 136-131.