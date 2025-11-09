Ο Νίκολα Γιόβιτς έκανε τη διαφορά για τους Μαϊάμι Χιτ, οι οποίοι επικράτησαν των Μπλέιζερς με 136-131, φτάνοντας τις έξι νίκες στους πρώτους δέκα αγώνες της regular season.
Ο Σέρβος φόργουορντ, που ήρθε από τον πάγκο, σημείωσε 29 πόντους, επίδοση που συνιστά ρεκόρ καριέρας, μαζί με 9 ριμπάουντ και 7 ασίστ. Ο Νόρμαν Πάουελ πρόσθεσε 22 πόντους, ενώ οι Χιτ παρατάχθηκαν για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι χωρίς τον τραυματία Μπαμ Αντεμπάγιο.
Για τους Μπλέιζερς, ο Ντένι Άβντιγια ήταν εξαιρετικός, σημειώνοντας 33 πόντους. Ο Ισραηλινός ψηλός συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τη φετινή του απόδοση, έχοντας μέσο όρο 25.3 πόντους ανά παιχνίδι.
Τα δωδεκάλεπτα: 27-30, 72-65, 100-97, 136-131.
